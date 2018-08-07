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Екстравагантні сукні подруг наречених, від яких неможливо втримати сміх

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Екстравагантні сукні подруг наречених
Екстравагантні сукні подруг наречених / BoredPanda.

Мода змінюється щороку. Особливо це простежується у весільних трендах. Та у гонитві за трендами наречені можуть неабияк здивувати гостей весілля.

Кожного року журнали показують нові тренди у світі весільної моди. Сукні, кольори та флористика – стилісти оригінально втілюють найвибагливіші забаганки наречених. Та інколи аматорське втілення порад експертів може неабияк насмішити людей. Це продемонструвала BoredPanda.

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Сукні зі штор, з незвичними принтами і кроєм – такими постають подруги наречених, які вбрали екстравагантний одяг. Вбрання вони, здебільшого, прикрашали капелюшками. Ймовірно, так наречені хотіли додати до образів подруг аристократичності, а натомість насмішили не тільки гостей свята, але й користувачів мережі. 


Кумедні весільні вбрання


Одяг подружок наречених


Екстравагантні сукні подруг наречених


Невдалі вбрання на весілля


Сукні з дивним принтом


Подруги наречених 


Весільний тренд 


Екстравагантні дружки на весіллі


Незвичні сукні на весілля

Теги: LifeStyle Фотоновини Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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