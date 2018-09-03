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Купальські вінки та кури: як відбувся показ бренду Jardin Exotique

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Бренд Jardin Exotique презентував нову колекцію весна-літо 2019 в рамках Українського тижня моди.

За словами креативного директора бренду Ліди Петрової, головне натхнення колекції – свято Іван Купала.

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"Купала – унікальне свято, воно настільки репрезентативне, що, заглибившись в історію, може бути натхненням на багато сезонів вперед. Я захоплююся цією культурою, звичаями і традиціями. Ми спробували зробити максимум, щоб відобразити це в колекції ss 19", – цитує Петрову Buro 24/7.

У колекції використані прості тканини спокійних тонів. А образи моделей доповнювали купальські квіти та навіть кури і гуси.

 

Допис, поширений Otto Vika (@ottovika)

 

Допис, поширений mary (@mary_kakurina)

Фото: Buro 24/7

Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Мода Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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