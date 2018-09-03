Купальські вінки та кури: як відбувся показ бренду Jardin Exotique
Бренд Jardin Exotique презентував нову колекцію весна-літо 2019 в рамках Українського тижня моди.
За словами креативного директора бренду Ліди Петрової, головне натхнення колекції – свято Іван Купала.
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"Купала – унікальне свято, воно настільки репрезентативне, що, заглибившись в історію, може бути натхненням на багато сезонів вперед. Я захоплююся цією культурою, звичаями і традиціями. Ми спробували зробити максимум, щоб відобразити це в колекції ss 19", – цитує Петрову Buro 24/7.
У колекції використані прості тканини спокійних тонів. А образи моделей доповнювали купальські квіти та навіть кури і гуси.
Фото: Buro 24/7
Джерело: 24 Канал
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