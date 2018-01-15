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Купання на Водохреща: українцям нагадали правила безпечного пірнання

15:56, сьогодні 116 Читать новость на русском
Українцям нагадали правила безпечного пірнання на Водохреща
Українцям нагадали правила безпечного пірнання на Водохреща / Фото з відкритих джерел

Християни вірять, що в день Хрещення Господнього, 19 січня, купання сприяє зціленню від різних недуг. Як правило, купанням є триразове занурення у воду з головою.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

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Зазначається, що у Львові будуть визначені місця проведення свята, які обладнані рятувальними постами із зимовими рятувальними засобами на водоймах.

У мерії просять звернути увагу інших організаторів проведення свята Водохреща на те, що під час проведення заходів необхідно дотримуватися Правил охорони життя людей на водних об’єктах України.

"Також доводимо до відома організаторів інформацію про те, що у разі проведення свята Водохреща на водоймах, організатори святкових заходів і власники водних об’єктів несуть всю відповідальність за безпеку учасників та забезпечують роботу рятувальних постів", йдеться у повідомленні.

Для тих, хто планує купання у водоймах на Водохреща рекомендують дотримуватися таких основних правил:

1. Купатись в ополонці лікарі не радять тим, у кого є хворі нирки, діабет, проблеми із тиском.

2. З собою варто мати зручний одяг, щоб ви змогли швидко роздягнутися та одягнутися після купання.

3. Перед купанням добре поїсти, хоча б за годину до пірнання (вживання алкоголю категорично заборонено).

4. Перед тим як залізти у воду треба добре розігрітися: кілька хвилин бігу, сполоснути обличчя водою тощо.

5. До ополонки необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг. Краще використати черевики або вовняні шкарпетки для того, щоб дійти до ополонки. Можливе використання спеціальних гумових тапочок, які також захищають ноги від гострих предметів, та не дадуть Вам сковзати на льоду. Ідучи до ополонки, пам’ятайте, що доріжка може бути слизькою ідіть повільно й уважно.

6. Занурюватись (купатися) треба в спеціально обладнаних ополонках біля берега, під доглядом рятувальників та медичних працівників.

7. У воду варто залазити поступово (якщо повільно то задубієте, а зашвидкий темп може спричинити моменти із тиском. Занурюватись найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не поринайте в ополонку вперед головою). Стрибки у воду й занурення у воду з головою не рекомендуються, тому що це збільшує втрату температури й може призвести до шоку від холоду.

8. Якщо з вами дитина, уважно слідкуйте за нею під час занурення в ополонку.

9. У воді варто бути не більше 30 секунд (щоб тричі сполоснутися, вам буде достатньо).

10. При виході з води не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник.

11. Коли вийдете з води треба добре розтерти шкіру, одягтися і відразу сховатися у тепло, випити гарячий чай (алкоголь не зігріває, а лише може нашкодити).

Теги: Новини України Новини Львова Здоров'я LifeStyle Здорове життя релігія Традиції Різдво
Джерело: 24 Канал
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