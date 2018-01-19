Купання на Водохреще у Києві зняли на відео з неба
У п’ятницю, 19 січня, у Києві пройшли купання з нагоди Водохреща. Пірнання людей у крижану воду біля Покровського собору на Оболоні зняли на відео з дрона.
Про це повідомляє "Апостроф", публікуючи відповідне відео.
На відео знято, як кияни здійснювали водохресний обряд. Зануритися в ополонку наважилися кілька десятків людей. Дехто навіть брав із собою у воду дітей.
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Під час заходу поряд з ополонкою чергували рятувальники.
Зазначимо, що згідно з християнськими віруваннями, купання на Хрещення допоможуть духовно очиститися.
Купання на Водохреще у Києві
До слова, пірнути в ополонку наважився і президент Росії Володимир Путін, здійснивший цей обряд у чоловічому монастирі Ніло-Столобенської пустелі, що у Тверській області. Із пірнання Путіна в ополонку вже глузують користувачі соціальних мереж.