Купання на Водохреще у Києві зняли на відео з неба

У п’ятницю, 19 січня, у Києві пройшли купання з нагоди Водохреща. Пірнання людей у крижану воду біля Покровського собору на Оболоні зняли на відео з дрона.

Про це повідомляє "Апостроф", публікуючи відповідне відео.

На відео знято, як кияни здійснювали водохресний обряд. Зануритися в ополонку наважилися кілька десятків людей. Дехто навіть брав із собою у воду дітей.

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Під час заходу поряд з ополонкою чергували рятувальники.

Зазначимо, що згідно з християнськими віруваннями, купання на Хрещення допоможуть духовно очиститися.

Купання на Водохреще у Києві

До слова, пірнути в ополонку наважився і президент Росії Володимир Путін, здійснивший цей обряд у чоловічому монастирі Ніло-Столобенської пустелі, що у Тверській області. Із пірнання Путіна в ополонку вже глузують користувачі соціальних мереж.