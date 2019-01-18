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      Все про купання в ополонці на Водохреще: кому не можна, як підготуватися та правильно пірнати

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      Купання в ополонці на Водохреща 2019
      Купання в ополонці на Водохреще / 24 Канал

      Свято Водохреща святкують усі християни України. У цей день є традиція пірнати у крижану ополонку, але це далеко не для всіх людей є корисним і навіть може серйозно зашкодити здоров'ю людини.

      Здоров'я 24 звернулося до лікаря-кардіолога, лікаря-терапевта Медичного центру Medicover Оксани Драганчук, щоб з'ясувати, кому купання в ополонці є протипоказаним, як правильно підготуватися і пірнати.

      Читайте також: Водохреще близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні

      Кому не можна купатися 

      Не можна пірнати в ополонку вагітним жінкам. Рекомендовано утриматися від такого екстремального загартовування також літнім людям, особам із захворюваннями серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, аритмії), при наявності будь-якої патології судин, при остеохондрозі і хворобі Рейно (коли весь час мерзнуть руки або ноги). Люди, які страждають від хвороб органів дихання (наприклад: астма, бронхіт, гайморит, фронтит), також повинні утриматися від бажання скупатися в ополонці.

      Купання в ополонці
      Вагітним жінкам протипоказано пірнати в ополонку
       

       
      Лікар-кардіолог Оксана Драганчук
      “Не можна купатися людям, у яких є серйозні шкірні захворювання, наприклад, псоріаз, екзема. Також лікарі просять утриматися від купання чоловіків, які страждають на простатит, аденому передміхурової залози, і жінок з гінекологічними захворюваннями. Водохресні купання не принесуть користі також людям, які страждають від безсоння, у кого були випадки судом, епілептикам, людям, які схильні до невротичних реакцій, перебувають на обліку у психіатра чи отримують психологічну допомогу”.

      Як підготуватися до купання

      Найкращий час для початку загартовування водою – літо і осінь. Ідеально проводити водні процедури в ранкові години, відразу ж після сну або в кінці ранкової зарядки.

      Приступаючи до загартовування, спочатку прийміть легкі водні процедури з температурою води +33 ... +34°С. Потім переходьте до нижчих температур, знижуючи через кожні 3-4 дні температуру води на 1°С, і поступово, за 1,5-2 місяці, доведіть її залежно від самопочуття й стану здоров’я до +20 ... +18°С і нижче. 

       
      Лікар-кардіолог Оксана Драганчук
      Під час процедур людина не повинна відчувати неприємних відчуттів і ознобу. Потрібно завжди пам’ятати, що основним фактором загартування є температура води, а не тривалість водної процедури. Тому необхідно дотримуватись наступного правила: чим холодніша вода, тим коротшим має бути час її контакту з тілом. І ще потрібно усвідомити: якщо ви хочете правильно загартувати свій організм, то це має бути систематично, а не разово, у вигляді занурення в ополонку”.

      Якщо ви не плануєте пірнати, все одно радимо задуматися про загартовування. По-перше, систематичне загартовування організму – це надійний профілактичний засіб проти різних випадкових охолоджень тіла. Також це хороша стимуляція імунітету та чудова профілактика респіраторних захворювань. А ще загартовування – це відмінна профілактика варикозного розширення вен. 

      Купання в ополонці
      Загартовування покращить ваше здоров'я

      Читайте також: Водохреща 2019: де купатися у Києві в ополонці

      Як правильно пірнати

      У крижаній воді не варто перебувати довше 10-15 секунд, тому потрібно швидко зануритися з головою і відразу ж вийти на сушу. Попри те, що після холодового стресу відчувається уявний прилив жару (це пов’язано з реакцією судин на вплив холоду), після купання потрібно обтерти тіло рушником і вдягнути сухий одяг (у тому числі головний убір), випити гарячий чай з медом.

      У жодному разі не можна вживати спиртного та, по можливості, не ходити пішки на далекі відстані, а сісти в теплий транспорт.

      Доцент кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Акентьєв Сергій Олександрович радить дотримуватись таких правил, якщо ваше занурення відбуватиметься вперше:

      1. бути впевненим у доброму стані свого фізичного здоров'я; 
      2. подумати, з якою метою здійснюється занурення. Бути впевненим в собі, спокійно йти на занурення, знаючи, що все буде добре; 
      3. перед зануренням необхідно зробити фізичну розминку або пробігтися; 
      4. ні в якому разі перед купанням не приймайте алкоголь, наркотичні засоби чи лікарські препарати; 
      5. перед тим, як зайти у воду, окремо змочіть обличчя, руки, ноги, живіт та спину; 
      6. вийшовши на берег, станьте на завчасно підготовлений килимок, швидко висушіть себе насухо промоканням великим рушником;
      7. не купайтись на порожній шлунок і зразу після вживання їжі.

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      Теги: Публікації Статті Здоров'я
      Джерело: Здоров'я 24
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