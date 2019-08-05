Місцева влада рекомендує не купатися на пляжах курорту. Рекомендація діятиме до особливого розпорядження.

Раніше заборона купатися стосувалася всього декількох пляжів Одеси, тепер же – всіх. Рекомендацію для відпочивальників оприлюднили на сайті Одеської міської ради.

До теми: На берег Азовського моря викинуло тисячі мертвих медуз: фото, відео

У зв’язку з сильними зливовими опадами, які пройшли 3 – 4 серпня 2019 року в Одесі, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста,

– йдеться у повідомленні.

Саме тому Держпродспоживслужба рекомендує утриматися від купання. Обмеження ввели, аби не допустити погіршення епідеміологічної ситуації через захворювання, що можуть передаватися водним шляхом.

Важливо! На вихідних (3-4 серпня) в Одесі випала двомісячна норма опадів. Вулиці міста були затоплені, потоки води вимили багато сміття та каміння. Окрім дощу, лютував ще й ураганний вітер, він зносив металеві конструкції та риштування на припарковані поруч авто. В області теж вирувала негода: на півдні навіть бачили смерч. Ці події зумовили один смертельний випадок: у селевому потоці на Одещині загинула людина.