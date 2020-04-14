Купи городини гниють, а збуту немає: колапс на гуртовому ринку Херсонщини – відео

МОЗ знову закрило всі ринки в Україні. У Херсоні ситуація залишається стабільною, а от у селі Великі Копані в Олешківському районі Херсонської області виник колапс зі збутом великої кількості городини.

У Херсоні всі ринки не працюють. Ситуація з продуктами цілком контрольована, їх можна придбати у супермаркетах. Обурені хіба що продавці, які залишилися без роботи. Про це розповіла кореспондентка 24 каналу.

Детальніше тут Продуктовим ринкам знову заборонили працювати в карантин

Однак, за її словами, дуже непроста ситуація склалася у селі Великі Копані, де розташований один із найбільших гуртових ринків в Україні, який продає городину. Ринок закрили більш ніж тиждень тому через те, що він не відповідає санітарним нормам. Повідомили: коли 19 недоліків усунуть – риноr запрацює. Однак тепер заборона на ринки діє по всій Україні, і продавці з села не знаю, що їм робити далі.

Селянам не запропонували жодні ринки збуту – наприклад, супермаркети з попередньою перевіркою продукції в лабораторії. Людям немає за що жити і немає куди збувати городину, яка вирощується у масштабах величезних теплиць. Деяким просто доводиться викидати продукцію, адже та просто гниє у великих кількостях. Частина людей вийшли на узбіччя та продають на трасі, поліція намагається їх штрафувати. Біля ринку стоїть багато фур із Західної України, які привезли ще тиждень тому яблука, щоб їх тут реалізувати, закупити городину та везти її в інші регіони.

Невідомо, як буде вирішуватися ситуація далі. Влада Херсона протягом 14 квітня засідає, однак конкретного рішення ще немає. Наразі відомо, що в районі, де розташоване село Великі Копані, виявлено 8 випадків COVID-19.

Дивіться відео: через закриття гуртового ринку на Херсонщині виник колапс

Що відомо про закриття ринків в Україні

► МОЗ знову закрило продовольчі ринки по всій країні. Відповідний документ з'явився на сайті відомства. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснив, що деякі власники торгових точок порушували правила безпеки під час карантину та зловживали можливістю працювати.

► Раніше міністерство дозволило працювати лише ринкам у маленьких містечках та селах України, де немає можливості купити продукти в інших місцях або за меншими цінами.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу