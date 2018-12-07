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      "Купи хворобу у дитини": як кожен українець може допомогти хворим дітям

      77 Читать новость на русском
      Благодійний фонд "Країна добрих справ"
      Благодійний фонд "Країна добрих справ" / 24 канал

      Благодійний фонд "Країна добрих справ" розпочинає унікальну акцію "Купи хворобу у дитини", в рамках якої кожен зможе допомогти дітям.

      Таким чином, фонд вирішив не просто боротися з дитячими хворобами, а перетягнути їх на свою сторону, щоб саме хвороба сама збирала гроші на своє лікування.

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      "Можливо когось може збентежити така різка і зухвала назва кампанії, але хіба не обурливо, що діти не можуть отримати належної допомоги у боротьбі з важкими хворобами? Наш ворог – байдужість. І ми не будемо церемонитися і закликаємо купувати хвороби у хворих дітей! Адже дітям абсолютно не потрібні ваші гроші, а ось їх хворобам навіть дуже. І вже зараз кожен з нас може допомогти!" – розповів голова фонду Руслан Нужний.

      Країна добрих справ
      Всі гроші від купівлі значків йдуть на допомогу хворим дітям

      Ілюстративні хвороби-монстри з рекламних макетів у найбільших містах України закликають купувати хвороби. На радіо під музику Pianoboy звучить основний меседж кампанії – цього не можна купити в магазині, навіть в Інтернеті цього немає, а ось у маленької дитини є – це хвороба.

      Це зухвалий виклик, який не залишить нікого байдужим. Адже з хворобою по-іншому не можна: вона не щадить нікого, не церемониться і не обирає, а просто в один день дитина дізнається, що у неї, наприклад, рак крові. Можливо, це буде найважливіша покупка не лише в житті дитини, але і у вашій!

      Країна добрих справ
      Вартісь значка – 200 гривень

      В рамках кампанії "Купи хворобу у дитини" фонд випустив лімітовану серію значків. І попри те, що на них зображено захворювання - це найдобріші значки у світі, адже купуючи їх ви допомагаєте хворим дітям. Наразі вони вже доступні для замовлення онлайн на, на сторінці "Країна добрих справ" на Facebook і незабаром з’являться у модних закладах і кав’ярнях Києва. Вартість кожного значка – 200 гривень, а усі гроші з продажу підуть на лікування підопічних "Країни добрих справ". 

      "Країна добрих справ"Це всеукраїнський благодійний інтернет-проект, який опікується усіма, хто потребує допомоги. Тут ніхто не може просто сидіти і спостерігати, як страждають інші. У цій Країні впевнені, що можна робити світ трохи світлішим, допомагаючи діткам. Фонд регулярно публікує щотижневі звіти надходжень і витрат, тому будь-хто може отримати усю інформацію онлайн

      Теги: Діти Здоров'я благочинність
      Джерело: 24 Канал
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