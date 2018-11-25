12:32
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Купіть нормальну країну": жителі окупованого Криму скаржаться на відключення світла

      1670 Читать новость на русском
      Жителі окупованого Криму скаржаться на відключення світла
      Жителі окупованого Криму скаржаться на відключення світла / Фото з відкритих джерел

      Жителі окупованого Росією Криму незадоволені відключенням світла на півострові. Проблеми з електроенергією перешкоджають роботі побутової техніки.

      Про це повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

      Читайте також: Кримський міст зміщується: у МінТОТ показали фотодокази

      "Паблік Ялти. Як боротися з відключеннями світла?", – мовиться у повідомленні.

      До допису також прикріплені скріншоти із скаргами місцевих жителів. Усі вони стурбовані проблемою з відключеннями світла на окупованому півострові.

      Зокрема, користувачі повідомляють, що в Ялті щовечора відключають світло на кілька хвилин. Це нібито негативно впливає на роботу техніки.

       

      Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия беспомощна из-за санкций
      сьогодні , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 1025
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 09:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 17659
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сьогодні , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 648
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 листопада , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 439
      Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      24 листопада , 21:00 Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      Крістіна Бердинських 539
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Акциз на алкоголь суттєво підвищився, – ЗМІ
      16 вересня 2016 , 19:48 1
      Харківські вулиці хочуть масово перейменувати
      30 червня 2015 , 15:48
      Макаренко дебютував з перемоги за Андерлехт, Безус провів весь матч за Сент-Трюйден
       28 липня , 23:24
      У Берліні заборонили використання дизельних автомобілів
       19 жовтня , 10:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук