Купити квартиру до виборів: що з ринком нерухомості перед другим туром

Які тенденції спостерігаються на ринку нерухомості України напередодні другого туру президентських виборів та чи поспішають українці вкладати гроші у квартири?

Про це Нерухомість 24 розпитала у заступника директора з комерційних питань інвестиційно-будівельної компанії "Обрій" Олесі Перчак.

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Як вплинули результати першого туру на ринок нерухомості України?

У забудовника констатують, що загалом вибори жодним чином не впливають на діяльність девелоперських компаній – реалізація об'єктів відбувається відповідно до запланованих бізнес-планів.

Інтерес покупців незалежно від політичних процесів сконцентрований на об'єктах економ і комфорт-класу з високою будівельною готовністю.

Що стосується об'єктів на початковій стадії будівництва та новобудов преміум- та еліт-класу, там покупці обрали вичікувальну позицію до розстановки політичних сил.

За підсумками березня, ринок первинної нерухомості Києва демонструє стабільність – середня ціна метра квадратного у новобудовах столиці другий місяць поспіль зафіксована на рівні 23 тисяч гривень.

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Коли краще інвестувати у нерухомість: до чи після виборів?

За словами експерта, незалежно від того, яким буде прізвище нового президента України, скоріш за все, реакція ринку нерухомості буде нейтральною.

Попит на новобудови бюджетних класів комфорт та економ залишиться стабільним, оскільки таке житло купують для поліпшення житлових умов і щоб зберегти кошти.



Українці вкладають у нерухомості, аби зберегти кошти

Ціна на квадратні метри, як і раніше, буде залежати від кількох основних факторів:

сезонності; валютних коливань; змін собівартості.

За даними Держстату, від початку року будівельні роботи в Україні здорожчали майже на 14%.

Чи багато українців поспішають придбати нерухомість до виборів?

У перший тиждень після першого туру президентських виборів в інвестиційно-будівельної компанії "Обрій" фіксували сплеск активності потенційних покупців.

Багато покупців поспішають купити квартиру до виборів, вважаючи за краще вирішити житлове питання в рамках тих умов, які їм пропонує ринок зараз,

– констатує представник забудовника.

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