Які квартири зараз

Розташування біля критичної інфраструктури

Об'єкти критичної інфраструктури, на жаль, часто є цілями для ворожих дронів та ракет. Йдеться про

підстанції та електростанції;

військові частини та склади;

мости, залізницю, аеропорти.

Високі поверхи

Життя на верхніх поверхах має свої переваги, однак у воєнний час може бути небезпечним. Можуть виникнути такі проблеми:

складнощі з евакуацією – ліфти можуть не працювати через перебої зі світлом, а спускатися сходами під час обстрілів небезпечно;

підвищена вразливість – вибухова хвиля частіше зачіпає верхні поверхи;

відсутність укриття – на верхніх поверхах немає можливості швидко спуститися в безпечне місце.

Рієлторка Тетяна Клименко пояснила: якщо раніше клієнти обирали високі поверхи через гарні краєвиди з них, то тепер інтерес до таких квартир впав через ризики ракетних обстрілів та атаки дронів.

Відсутність укриття

Наявність у будинку укриття стала важливим чинником, на який обов'язково звертають увагу. Небезпечно купувати квартири у

панельних будинках – менш стійкі до ударів, швидко руйнуються при вибухах;

новобудовах без укриттів – деякі забудовники нехтують нормами будівництва.

Житло в прифронтових регіонах

Нерухомість у регіонах, які перебувають в зоні бойових дій або під постійними обстрілами, має високу небезпеку. Виникають такі ризики:

можливість руйнування – будинок може постраждати від прямого удару;

невизначеність у майбутньому – у деяких містах ситуація може змінитися, і інфраструктуру довго не можна буде відновити;

складнощі з продажем – житло в таких районах буде важко продати.

Як знизити ризики

Купуючи квартиру під час війни, аби мінімізувати небезпеки, слід звернути увагу на такі аспекти: обирайте квартири не вище 4 – 5 поверху; уникайте житла біля електростанцій, військових об'єктів, мостів; перевіряйте наявність укриття; аналізуйте ситуацію в регіоні перед покупкою.