Куплені довідки чи дивні заяви Ляшка: чому спалахнув COVID-19 в одеському таборі

Я була спокійною, поки не побачила новину, що у найбільшому дитячому таборі в Одесі стався спалах коронавірусу. На момент запису програми зараження вірусом підтвердили у майже 50 дітей і 10 вожатих.

Вже госпіталізували 8 з них, у решти осіб хвороба протікає у легкій формі. Симптоми вказують на те, що це може саме той найнебезпечніший штам – Дельта.

До теми У дитячому таборі на Одещині масовий спалах коронавірусу

До чого тут Ляшко

Якщо я не помиляюсь, то про COVID-19 ми не говорили з того часу, як головний санітарний лікар Віктор Ляшко став головним у Міністерстві охорони здоров'я.

От ви не повірите, хотіла його покритикувати, але все якось не було за що. Карантинів суворих не було, вакцини привозили вчасно, вакцинація прискорилась, кисень, кажуть, до ліжок у лікарні провели. Навіть кисневі концентратори на осінь закупили, щоб їх сімейні лікарі могли давати пацієнтам для користування до дому.



Віктор Ляшко став міністром у травні 2021 року / Фото МОЗ

Так було до цього спалаху у таборі. Однак до чого тут міністр Ляшко, спитаєте ви? А до того, що у мене гарна пам'ять. Я знайшла новину за 6 червня 2020 року, коли міністр ще був головним санітарним лікарем.

"Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не варто. Під час оздоровлення у нас відбувається близько 80 спалахів кишкових інфекцій. Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати дітей на небезпеку інфікування ще й коронавірусною хворобою", – казав тоді Ляшко.

А що тепер говорить Віктор Ляшко вже на посаді міністра?

"Дитячі табори працюватимуть, постанова, яка регулює оздоровчий процес, залишається чинною, залишаються правила 2020 року. У 2021 році ситуація стабільна", – запевнив він.

Тогорічні правила і стабільна ситуація. Ви не подумайте, я підтримую оздоровлення дітей. Однак коронавірус вніс неабиякі корективи у наше життя. Навіть якщо порівнювати 2020 рік з 2021 роком.

Правила оздоровлення теж мали би відкоригувати. Принаймні зобов'язати дітей перед заселенням у табір здати ПЛР-тести, щоби переконатися що вони були здорові і залишаться такими після відпочинку у таборі.

"Природний відбір" для ПЛР-тестів

Однак це не все, що здивувало мене у цій ситуації. "Молода гвардія" має 4 корпуси:

"Сонячний";

"Зоряний";

"Прибережний";

"Морський".

Наразі там відпочивають і оздоровлюються, якщо так можна сказати, понад тисячу дітей. При цьому ПЛР-тести після того, як виявили перших хворих, зробили лише 700 з них. У який спосіб відбувався цей "природний відбір" – зрозуміти складно.

Окрім того, табір не закрився, а продовжив працювати і після того, як там виявили перших 8 дітей із коронавірусом. На керівництво правоохоронці завели кримінальну справу про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Оскільки корпусів у таборі 4, тож діти між собою нібито не контактують і не зустрічаються. Чи так це насправді, як то не страшно у цій ситуації – покаже час і ПЛР тести.

Батьки, ймовірно, купили довідки

Поки я маю питання до батьків, оскільки табір повідомляє, що діти при заселенні мали довідки про сприятливе епідеміологічне становище, у якому вони перебували. То це означає, що хтось із вас ці довідки купив.

Можливо, навіть не здогадуючись про те, що ваша дитина вже захворіла. Можливо, здогадувались і зробили це навмисно. Однак про це ми напевно не дізнаємось.

Поки маємо, як кажуть в судах, прецедент. Таким може бути початок навчального року у школах, оскільки діти не будуть здавати ПЛР-тести перед 1 вересня, а вчителі поки з масовою вакцинацією не поспішають.

Що відбувається у таборі

Поки я готувала цей випуск, табір таки закрили на тотальний карантин. Діти, що захворіли, перебувають в ізоляторі. Решта, а також персонал перебуватимуть на карантині у таборі 2 тижні. 560 дітей із інших 2 загонів протестують на COVID-19. У разі негативного тесту відправлять додому.



Коронавірус спалахнув у таборі "Молода гвардія" / Фото з сайту табору

І тут ще раз хочу нагадати, що ваше здоров'я у ваших руках. Так, вакцинація не є обов'язковою. Та якщо хоча б 80% педагогів вакцинується перед початком навчального року, це гарантуватиме хоч якусь безпеку у навчальних закладах.

Можливість вакцинації для підлітків

І наостанок. Батьки, ні до чого не закликаю. Це вибір кожного з вас, просто для інформації.

Це ще не в України, але в Великій Британії дозволили використовувати препарат Moderna для вакцинації дітей від 12 років. Найімовірніше, така можливість незабаром з`явиться і в Україні.

Поки ж вакцинувати підлітків у нашій країні дозволено вакциною Pfizer. Це вже активно практикують у Чернівцях. Серед причин, чому батьки вирішили зробити щеплення, – це виїзд дитини за кордон на навчання, а також наявність хронічних хвороб, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.

Детальніше Вперше в Україні: на Буковині проти коронавірусу вакцинували дітей

І поки це все, що я хотіла вам сказати. Залишаю вас з вашими роздумами наодинці.