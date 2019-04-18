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      Купувати газ у Путіна — це те саме, що оплачувати його зброю, – прем'єр-міністр Польщі

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      Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
      Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький / Фото з відкритих джерел

      Своєю агресією у сівті Росія демонструє, що прагне відновити імперію, тому потрібно бути пильними перед цією загрозою та берегти трансатлантичну єдність.

      Про це сказав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Укрінформ", додавши, що нинішня ситуація кардинально відрізняється загрозу світу, як колись з боку СРСР. Зарз є нові наддержави, які набирають потужності. Китай, Індія, США, тому відносна потужність Росії значно слабша.

      Читайте також: Російський "Газпром" раптово збільшив обсяги транзиту газу через Україну

      За словами Моравецького, існує суттєва розбіжність між усвідомленням російської загрози у Східній та Західній Європі. І хоча російська агресія в Україні дещо змінила ставлення до Кремля також у західноєвропейських столицях, деякі країни все одно ігнорують безпекові виклики з боку Росії.

      Наприклад, Німеччина будує другий газопровід з Росії, Північний потік 2. Насправді, це просто фінансування зброї для містера Путіна. Платити за російський газ – це платити за російську зброю,
      – зазначив польський політик.

      Матеуш Моравецький наголосив, що потреби у купівлі російського газу не існує, оскільки в Європі достатньо LNG-терміналів для імпорту газу з Алжиру, Норвегії та США. За його словами, загальний обсяг такого імпорту може складати 180 мільйонів кубометрів, і це саме стільки, скільки потрібно нині Європі. І саме такий обсяг Європа нині імпортує з Росії.

      Ми могли би бути більш незалежними від російського газу. Але на це не вистачає політичної волі. Так, як зробила це Польща - адже ми будуємо газопровід до Норвегії та успішно побудували LNG-термінали для закупівлі американського газу з Катару. Ми на шляху до незалежності. Оскільки саме завдяки газу містер Путін фінансує свою армію,
      – підсумував Моравецький.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 978 кілометрів.

      північний потік росія газ німеччина
      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Польщі Північний потік-2 Газ Новини Росії
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