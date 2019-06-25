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      Купюри номіналом у тисячу гривень: як це вплине на інфляцію та загальний стан економіки

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      Нововведення Нацбанку можуть негативно вплинути на економіку України
      Нововведення Нацбанку можуть негативно вплинути на економіку України / Нацбанк

      Рішення Нацбанку ввести в обіг купюру номіналом в одну тисячу гривень не матиме прямого впливу на інфляційні процеси, але суттєво понизить престиж і вартісне сприйняття населенням національної валюти. Як наслідок, такі поведінкові моделі дуже негативно вплинуть на економіку.

      Про негативні наслідки для української економіки від нововведень Нацбанку в коментарі 24 каналу розповів економіст Олексій Кущ.

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      "Інфляція формується під впливом монетарних макроекономічних факторів. Тобто, введенням чи не введенням нової купюри вплинути на інфляцію неможливо", – запевнив експерт.

      Зокрема, він навів приклад привабливості долара, наголосивши на стабільності ментальних та поведінкових факторах американської економіки.

      "Долар є універсальною резервною валютою не тільки тому, що американська економіка найбільша у світі, але і тому, що це такий бастіон стабільності посеред бурхливого фінансового моря. Він сформувався саме завдяки тому, що не було жодних реформ, деномінацій, випусків купюр нових номіналів", – пояснює Олексій Кущ.

      Він підкреслив, що сьогодні американці в доларах заробляють приблизно стільки ж, скільки українці у гривні, але ніхто і не думає випускати 200-доларову чи 500-доларову купюру.

      До слова, введення в Європі купюри у 500 євро було "холостим пострілом". Ніхто не хотів користуватися такими купюрами, а зараз вони, фактично, вилучаються з обігу. Дуже шкода, що Національний банк ставить меркантильні інтереси економії кількасот мільйонів гривень вище, ніж фундаментальні фактори престижу національної валюти та її сприйняття суспільством,
      – заявив економіст.

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      Він переконаний, що через випуск дрібних монеток номіналом у 2 гривні Національний банк понижує престиж і вартісне сприйняття населенням національної валюти.

      "Їх навіть в руках тримати не зручно. Так само сьогодні немає ніякої потреби у випуску купюри номіналом у тисячу гривень, тому що, я думаю, українці будуть її уникати. Як на мене, населення сприйматиме це як символ інфляційного зараження гривні, її слабкості", – вважає експерт.

      Резюмуючи, він наголосив, що такі поведінкові моделі в результаті дуже негативно впливають на стан економіки, внутрішнє інвестування.

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      "Цей негативний ефект дуже важко виміряти, позаяк потрібно застосовувати непрямі методи. Однак, я можу сказати, що він коштуватиме країні куди більше, ніж ця економія грошей від карбування монет замість випуску друкованих купюр чи економія внаслідок випуску купюри у тисячу гривень", – підсумував економіст Олексій Кущ.

      Які нововведення запровадив НацбанкЗ 25 жовтня 2019 року Національний банку України вводить в обіг нову банкноту номіналом в тисячу гривень.

      Так само планується вже до кінця року ввести монету номіналом у 5 гривень.

      Натомість 1 жовтня 2019 року з обігу буде виведено монети номіналом в 1, 2 та 5 копійок. До 2022 року їх можна буде безкоштовно обміняти у відділеннях "Ощадбанку", "ПриватБанку" та "Райффайзенбанку Аваль".

      blog_ava
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      Теги: Гривня Долар-Гривня НБУ Долар
      Джерело: 24 канал
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