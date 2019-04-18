Курченко отримав можливість повернути у власність Одеський завод: подробиці

Верховний суд України дозволив опальному олігарху часів Януковича Сергію Курченку подати апеляцію у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" (НПЗ).

У рішенні суду від 4 квітня йдеться про скасування постанови про закриття апеляційного провадження у зазначеній справі на вимогу кіпрської компанії Empson Limited. Вона має у власності 99,57% акцій заводу. Саму ж "офшорку" пов'язують із Курченком.

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Ще у 2014 році Курченко роздумував над продажем Одеського заводу російській компанії "Роснефть". Після Євромайдану проти олігарха розпочали розслідування. Його підозрюють в участі у злочинній організації Януковича та вчиненні у її складі особливо тяжких злочинів проти України. 13 листопада 2015-ого на час розслідування у рамках одного з кримінальних проваджень НПЗ передали на зберігання і управління держпідприємству "Укртранснафтопродукт".

22 серпня 2018 року суд закрив провадження, а апеляційну скаргу, раніше подану Empson Limited, повернув. Зараз же у Верховному суді вважають, що тодішнє рішення суду повернути скаргу порушило Кримінальний кодекс. Відтак Empson Limited має змогу знову спробувати забрати завод у держави.

Хто такий Сергій Курченко?Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.



За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.