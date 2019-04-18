19:58
18 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот
      Вєсті Кремля
      22:59, 17 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко та Зеленський розлютили Ляшка. Президент ступив на пекельну землю
      Вєсті.UA
      21:26, 17 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Курченко отримав можливість повернути у власність Одеський завод: подробиці

      1851 Читать новость на русском
      Сергій Курченко
      Сергій Курченко / Укрінформ

      Верховний суд України дозволив опальному олігарху часів Януковича Сергію Курченку подати апеляцію у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" (НПЗ).

      У рішенні суду від 4 квітня йдеться про скасування постанови про закриття апеляційного провадження у зазначеній справі на вимогу кіпрської компанії Empson Limited. Вона має у власності 99,57% акцій заводу. Саму ж "офшорку" пов'язують із Курченком. 

      Читайте також: Держава не отримала ні копійки від палива Курченка: чому та хто за це відповість?

      Ще у 2014 році Курченко роздумував над продажем Одеського заводу російській компанії "Роснефть". Після Євромайдану проти олігарха розпочали розслідування. Його підозрюють в участі у злочинній організації Януковича та вчиненні у її складі особливо тяжких злочинів проти України. 13 листопада 2015-ого на час розслідування у рамках одного з кримінальних проваджень НПЗ передали на зберігання і управління держпідприємству "Укртранснафтопродукт".

      22 серпня 2018 року суд закрив провадження, а апеляційну скаргу, раніше подану Empson Limited, повернув. Зараз же у Верховному суді вважають, що тодішнє рішення суду повернути скаргу порушило Кримінальний кодекс. Відтак Empson Limited має змогу знову спробувати забрати завод у держави. 

      Хто такий Сергій Курченко?Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.

      За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.

      blog_ava
      Як пофарбувати великодні писанки оригінально: яскраві та прості ідеї у фото
      сьогодні
      9528
      Теги: Нафта Новини України Новини політики Сергій Курченко Новини Одеси Верховний суд України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В Україні подорожчає пальне: до чого тут Медведчук, і як він може обвалити нашу економіку?
      сьогодні , 19:31 В Україні подорожчає пальне: до чого тут Медведчук, і як він може обвалити нашу економіку?
      Артем Овдієнко 743
      Вибори чи мильна бульбашка, – експерт про нюанси президентської кампанії та майбутнє уряду
      сьогодні , 19:01 Вибори чи мильна бульбашка, – експерт про нюанси президентської кампанії та майбутнє уряду
      Наталя Ромашова 217
      Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      сьогодні , 17:52 Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      Артем Овдієнко 1054
      Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      сьогодні , 17:00 Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      Костянтин Шкабара 553
      ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
      сьогодні , 16:30 ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
      Ігор Саджениця 426
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук