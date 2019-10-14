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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Курди домовилися з представниками Асада про розміщення сирійських військ на кордоні з Туреччиною

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      Сирійська армія має підтримати курдів у боротьбі з турецьуою агресією
      Сирійська армія має підтримати курдів у боротьбі з турецьуою агресією / dailysabah.com

      Сирійські демократичні сили, які переважно складаються з курдів, повідомили про те, що їм вдалося досягти домовленості з Дамаском в рамках якої, урядові збройні сили розмістяться вздовж кордону з Туреччиною.

      Представники Сирійських демократичних сил наголошують, що розміщення армії вздовж турецько-сирійського кордону має підтримати їх, у боротьбі з "агресією турецької армія та її найманці", повідомляє BBC.

      Важливо: Турецькі військові обстріляли спецпризначенців США в Сирії, – ЗМІ

      Курди очікують від Дамаску захисту кордонів країни та захисту суверенітету Сирії. До порозуміння СДС й Дамаск дійшли після рішення Вашингтона евакуювати 1000 американських військових із контрольованих курдами територій Сирії.

      Курди вважають такі дії союзників США "ударом у спину".

      Реакції світової спільноти на наступ Туреччини

      У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії.

      Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

      В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

      Актуально: Туреччина встановила контроль за 20 населеними пунктами у Сирії

      Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.

      Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки.

      Як відомо, загинуло щонайменше 19 цивільних, серед них діти.

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      13 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини Туреччини Новини США
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