Курди домовилися з представниками Асада про розміщення сирійських військ на кордоні з Туреччиною

Сирійські демократичні сили, які переважно складаються з курдів, повідомили про те, що їм вдалося досягти домовленості з Дамаском в рамках якої, урядові збройні сили розмістяться вздовж кордону з Туреччиною.

Представники Сирійських демократичних сил наголошують, що розміщення армії вздовж турецько-сирійського кордону має підтримати їх, у боротьбі з "агресією турецької армія та її найманці", повідомляє BBC.

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Курди очікують від Дамаску захисту кордонів країни та захисту суверенітету Сирії. До порозуміння СДС й Дамаск дійшли після рішення Вашингтона евакуювати 1000 американських військових із контрольованих курдами територій Сирії.

Курди вважають такі дії союзників США "ударом у спину".

Реакції світової спільноти на наступ Туреччини

У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії.

Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

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Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.



Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки.



Як відомо, загинуло щонайменше 19 цивільних, серед них діти.