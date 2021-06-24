Це сталося на вулиці Соборній зранку 24 червня. До рятувальників щодо інциденту звернулися о 9:16.
До теми У центрі Тернополя спалахнув ресторан: місто огорнуло чорним димом
Що відомо про цю пожежу
- Потерпілим приблизно 50 та 20 років (народили в 1971 та 2001 роках)
- Вони отримали опіки приблизно на 90% поверхні тіла.
- Чоловіків госпіталізували до Дніпропетровського опікового центру в критичному стані.
- Загорілося мастило в приміщенні з гідравлічним обладнанням.
- Пожежу повністю погасили о 9:45.
- Загальна площа займання – 2 квадратних метри.
- ЗМІ 5692 повідомило, що потерпілі курили в приміщенні заводу.
- Проте вони не врахували, що на підлозі розлита легкозаймиста рідина.
- Один із них кинув недопалок у цю калюжу.