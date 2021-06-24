Це сталося на вулиці Соборній зранку 24 червня. До рятувальників щодо інциденту звернулися о 9:16.

До теми У центрі Тернополя спалахнув ресторан: місто огорнуло чорним димом

Що відомо про цю пожежу

  • Потерпілим приблизно 50 та 20 років (народили в 1971 та 2001 роках)
  • Вони отримали опіки приблизно на 90% поверхні тіла.
  • Чоловіків госпіталізували до Дніпропетровського опікового центру в критичному стані.
  • Загорілося мастило в приміщенні з гідравлічним обладнанням.
  • Пожежу повністю погасили о 9:45.
  • Загальна площа займання – 2 квадратних метри.
  • ЗМІ 5692 повідомило, що потерпілі курили в приміщенні заводу.
  • Проте вони не врахували, що на підлозі розлита легкозаймиста рідина.
  • Один із них кинув недопалок у цю калюжу.