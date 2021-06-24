В Кам'янську на Дніпропетровщині трапилася пожежа на підприємстві. Внаслідок неї 2 чоловіків отримали опіки більшості поверхні тіла. ЗМІ повідомляють, що це сталося на заводі ДМК. Потерпілі курили та кинули недопалок у легкозаймисту речовину.