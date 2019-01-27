"Курили наші!": чому Росія так боїться втратити Курильські острови

Кому насправді належать Курильські острови? Це питання стало комом в горлі як для росіян, так і для японців. Адже укласти мирний договір, який, де-факто, розірвали після Другої Світової, не вдасться без вирішення цієї проблеми. До того ж Росія досі боїться втратити ці території, адже вони для нею мають стратегічне значення.

Адже Курили – це доступ до Охотського моря, розгортання воєнних баз і нарощення бойового потенціалу. Якщо Кремль втратить контроль над Курилами, то американські кораблі зможуть вільно заходити в Охотське море.

Що відомо про Курильські острови?

Курили – це 56 островів, які розташовані між російською Камчаткою і японською перфектурою Хоккайдо. Це не тільки острови, а й гострі скелі і непридатні для життя території.

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Попри те, що загальна площа цих земель більше 10 тисяч квадратних кілометрів (а це трохи більше, ніж Чернівецька область) там проживають приблизно 20 людей.



Площа та населення Курильських островів



Курильські острови вражають красою



Проте там багато гострих скель



І непридатних до постіного проживання територій

Коли почався Курильский конфлікт?

Взагалі, історія Курильського конфлікту почалася ще 1855 року, відколи Москва і Токіо підписали Сімодський трактат.

Що таке Cімодський трактат? Документ із 9 параграфів був покликаний запобігти військовому конфлітку між Росією та Японією шляхом поділу Курильських островів. Згідно з договором, їх поділили по проливу Фріза: все що до острова Ітруп – японське, а від острова Уруп – російське.





Так виглядає Сімодський трактат для Японії та Росії

Попри те, що чіткий поділ був, острови залишалися нероздільною власністю обох країн. За 20 років, тобто 1875 року Курили переділили: Японія отримала всі острови, а Росія – Південний Сахалін.

Як усі Курильські острови опинилися в Росії?

Це сталося після Другої Світової. Японія, яка на той час підтримувала Адольфа Гітлера, 1941 року заключила із СССР пакт про нейтралітет, який мав тривати до 1946 року. Тобто у випадку атаки на одну зі сторін – інша триматиметься осторонь. Росіяни обіцянки не дотримали і в лютому 1945 року на Ялтинській конференції пообіцяли Сполученим Штатам напасти на Японію, вимагаючи взамін Південний Сахалін і всі Курильські острови. Вже в серпні СРСР почали наступ.

Прохання віддати Сахалін і Курили взагалі не викликали жодних суперечок, оскільки це була територія Японії, противників США, то американці з легкістю віддали Сталіну бажане,

– пояснив історик Франсуа Керсоді.



Підписання Сан-Франциського договору

Аби остаточно "зализати" рани Другої Світової, 1951 року Японія підписала Сан-Франциський мирний договір. Таким чином в країні офіційно підтвердили, що контроль над Курилами повністю втрачено, але і російського верховенства над ними японці не визнали. Документ підтримали 49 країн, а от радянські дипломати не стали його підписувати, бо, де-юре, не було чітко прописаного права на ці території, тим самим залишивши питання відкритим. І тепер Токіо цілком виправдано претендує на ці території.

Не відмовилися б підписати мирний договір в 1951 році в Сан-Франциско, не було б територіальних проблем,

– так коментував ситуацію екс-міністр закордонних справ Росії Євген Примаков.

Як зараз домовляються Росія та Японія?

Переговори між Токіо і Москвою ведуть на основі декларації 1956 року. Згідно з нею, Москва пропонувала Токіо два острови: Шикотан і Хабомаї. Щоправда з однією умовою – там не повинно бути американських військових баз, які, між іншим, і так розташовані на різних частинах Японії. Таку угоду одразу ж відхилили, оскільки Токіо вимагає щонайменше 4 острови. Але в Росії чітко дали зрозуміти–- такий сценарій не має права на життя.

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"Зараз, коли ми повертаємося до розмови на основі декларації 1956 року, ми, звичайно ж ,повинні враховувати, що з тих пір ситуація щодо військових альянсів Японії докорінно змінилася", – стверджує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Дуже сумно, що ми ще не підписали мирного договору з Росією. Ми неодноразово намагалися, але цього разу ми повинні змінити підхід. Придумати новий шлях,

– сказав прем'єр-міністр Японії Сіндзо.

"Сьогоднішній стан не є нормальним. І Японія, і Росія зацікавлені в повному врегулюванні наших відносин. Не тільки тому, що нам щось від Японії потрібно з точки зору економіки", – а так коментує питання щодо Курил президент Росії Володимир Путін.

Чому Курили такі важливі?

Економічно це не дуже привабливий район: туризм там не розвинений, а бізнесу практично нема, з промисловості – рибальство. Російські вчені стверджують, що там дуже великі поклади ренію – це один із найдорожчих металів у світі, який використовують переважно в електроніці. За даними самих же росіян, його активно видобувають японці, бо в Москві на це грошей нема. Щодо стратегічного призначення, то це доступ до Охотського моря, розгортання воєнних баз і нарощення бойового потенціалу. Якщо Кремль втратить контроль над Курилами, то американські кораблі зможуть вільно заходити в Охотське море. До того ж, Вашингтон матиме шанси наростити свою військову присутність на островах. А як відомо, в Охотсьткому морі вже й так базуються військові кораблі Москви.

Звичайно, нас турбують плани США про розміщення систем ПРО (протиракетної оборони). Ми не вважаємо, що це оборонна зброя. Це частина американського стратегічного ядерного потенціалу винесеного на переферію,

– заявив президент РФ Володимир Путін.

Хоча, як стверджують самі ж американські військові, бази Вашингтона необхідні для стримування ядерного потенціалу КНДР. Адже ракети, які раніше запускав Кім Чен Ин, літали над і в Японське море.

Наші бази тут не просто так. Ми не сприймаємо це як належне, скоріше як необхідність. Не тільки ми, а й самі японці розуміють необхідність нашої військової співпраці,

– наголосив полковник ВПС США Кеннет Мосс.

Настрої народних мас Японії та Росії

Якщо говорити про настрої народних мас, то тільки 5 % японців задоволені рішенням уряду повернути лише 2 острови, 46 % погоджуються хоч на якийсь компроміс, а 33 % – вимагають повернення всіх 4-х територій.



Настрої населення Японії щодо Курильських островів

Щодо Росії, то усе як завжди: "Крим наш!", "Курили наші" – нічого нового.



Росіяни на мітингу вигукують "Руки прочь от Курилл"



Напис у Владивостоці, Росія

Як вирішити питання приналежності Курильських островів?

Тим не менш, за даними американської дослідниці Еммі Куіллен, юридичних важелів для вирішення цього питання не існує, аргументи обох сторін рівносильні: залишається хіба політичний компроміс. Але і його досягти буде не просто.

Японці мають свої аргументи:

Москва порушила пакт про нейтралітет 1941 року. Якби Союз не напав на Токіо, острови залишились би в складі Японії. Росіяни відмовилися підписувати Сан-Франциський мир, а отже і не мають права на Курили.

В Москві свій аргумент:

Приєднання Курил – наслідок Другої Світової, а отже оскарженню не підлягає.

Аргументи обох сторін не дають можливості на вирішення проблеми. Конкретно цю територіальну суперечку можна вирішити тільки завдяки суворим міжнародним правовим нормам,

– підкреслила американська дослідниця Еммі Куіллен.