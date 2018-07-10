Куріння матері призводить до небезпечного розладу у дитини

Куріння згубно впливає на здоров'я, а особливо на організм жінок. Проте така звичка може викликати небезпечний розлад сну після народження дитини.

Китайські вчені з Qingdao University проаналізували дані 24 досліджень за участю 88 тисяч дітей, пише Daily Mail.

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Вони встановили, що куріння матері після народження дитини на 87% підвищує ризик появи хропіння у дитини. Хропіння є передвісником апное уві сні.

Аналіз дослідження показав, що найвищий ризик появи хропіння спостерігався у маленьких дітей, чиї матері курили. Якщо в родині курив тільки батько, то ризик хропіння у дитини підвищувався на 45%.



Куріння матері призводить до розладів сну дитини

Вчені не змогли пояснити, яким чином тютюновий дим викликає хропіння. Проте пасивне куріння спричиняє астму і цілий ряд хвороб у тих дітей, які жили у будинку з курцями.