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Куріння матері призводить до небезпечного розладу у дитини

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Куріння матері призводить до розладів сну дитини
Куріння матері призводить до розладів сну дитини

Куріння згубно впливає на здоров'я, а особливо на організм жінок. Проте така звичка може викликати небезпечний розлад сну після народження дитини.

Китайські вчені з Qingdao University проаналізували дані 24 досліджень за участю 88 тисяч дітей, пише Daily Mail.

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Вони встановили, що куріння матері після народження дитини на 87% підвищує ризик появи хропіння у дитини. Хропіння є передвісником апное уві сні.

Аналіз дослідження показав, що найвищий ризик появи хропіння спостерігався у маленьких дітей, чиї матері курили. Якщо в родині курив тільки батько, то ризик хропіння у дитини підвищувався на 45%.

Куріння матері призводить до розладів сну дитини
Куріння матері призводить до розладів сну дитини

Вчені не змогли пояснити, яким чином тютюновий дим викликає хропіння. Проте пасивне куріння спричиняє астму і цілий ряд хвороб у тих дітей, які жили у будинку з курцями.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Вагітність і діти Діти Жіноче здоров’я тютюн
Джерело: 24 Канал
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