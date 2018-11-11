Куріння при вагітності: вчені назвали хворобу, яка загрожує дитині

Жінки, які курять під час вагітності, наражають свою дитину на серйозну небезпеку. Ця шкідлива звичка майбутніх мам збільшує ризик народити немовля з косоокістю.

До такого висновку дійшли вчені з китайського Університету науки і технологій Хуачжонг. Результати їхнього дослідження були оприлюднені на платформі Wiley Online Library.

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Загалом, науковці провели аналізи у 5 тисяч малюків і підлітків з косоокістю та майже 80 тисяч здорових дітей.

"Ризик розвитку косоокості у дітей жінок, що викурювали менше десяти сигарет в день, підвищувався приблизно на 17%, тоді як у більш завзятих курців він виростав до 80%", – наголосили вчені.



Вагітні жінки-курці частіше народжують косооких дітей

Вони також наголосили, що зв'язок між косоокістю і пристрастю до тютюну підтвердився для жінок з різних економічних і соціальних груп.

Результати нашого метааналізу показують, що куріння матері під час вагітності пов'язано з більш високим ризиком косоокості у потомства,

– підсумували дослідники.

До слова, раніше 24 канал писав, що близько 90% жінок після народження малюка все одно починають курити. При цьому, до, під час вагітності та під час годування маляти грудним молоком, більшість жінок відмовляються від цигарок.

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