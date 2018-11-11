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      Куріння при вагітності: вчені назвали хворобу, яка загрожує дитині

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      Жінки, які курять під час вагітності, частіше народжують косооких дітей
      Жінки, які курять під час вагітності, частіше народжують косооких дітей / Фото з відкритих джерел

      Жінки, які курять під час вагітності, наражають свою дитину на серйозну небезпеку. Ця шкідлива звичка майбутніх мам збільшує ризик народити немовля з косоокістю.

      До такого висновку дійшли вчені з китайського Університету науки і технологій Хуачжонг. Результати їхнього дослідження були оприлюднені на платформі Wiley Online Library.

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      Загалом, науковці провели аналізи у 5 тисяч малюків і підлітків з косоокістю та майже 80 тисяч здорових дітей.

      "Ризик розвитку косоокості у дітей жінок, що викурювали менше десяти сигарет в день, підвищувався приблизно на 17%, тоді як у більш завзятих курців він виростав до 80%", – наголосили вчені.


      Вагітні жінки-курці частіше народжують косооких дітей

      Вони також наголосили, що зв'язок між косоокістю і пристрастю до тютюну підтвердився для жінок з різних економічних і соціальних груп.

      Результати нашого метааналізу показують, що куріння матері під час вагітності пов'язано з більш високим ризиком косоокості у потомства,
      – підсумували дослідники.

      До слова, раніше 24 канал писав, що близько 90% жінок після народження малюка все одно починають курити. При цьому, до, під час вагітності та під час годування маляти грудним молоком, більшість жінок відмовляються від цигарок.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Діти Вагітність і пологи тютюн Здоров’я очей
      Джерело: 24 Канал
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