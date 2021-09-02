Водій харківського тролейбуса "прославився" в мережі: курив, спілкувався й тримав кермо

У Харкові 2 вересня водія тролейбуса розмовляв телефоном та курив прямісінько під час руху. Його в цей момент встигли зняти на відео небайдужі пасажири.

Згодом цей запис оприлюднили в мережі. Мовиться про тролейбус, який курсує 35 маршрутом.

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Руки не пустували

На відео видно, що біля водія стоїть якийсь чоловік, який спирається на вікно до його кабіни. У цей момент керманич тримає сигарету правою рукою, а згодом віддає чоловікові телефон, який був у лівій руці.

Якраз тоді в салоні звучить оголошення про те, що транспорт під'їжджає до зупинки. А саме до станції "28 мікрорайон".

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Інший казус у місті

28 липня в Харкові відмітився водій іншого виду електротранспорту. Водій зупинив трамвай, щоб вийти на перекур.

Він курив і розмовляв із товаришем кілька хвилин. У цей момент салон був заповнений людьми, які чекали продовження руху.