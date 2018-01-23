Курка Лобода та весела какулька Дорн: українські зірки заспівали в образах анімодзі від iPhone X

Iphone X, а саме його функція анімодзі, й надалі користується неабиякою популярністю. Цього разу жертвами анімованих смайлів від Apple стали представники українського шоу-бізнесу, серед яких можна побачити таких велетнів індустрії, як Олега Винника та "Океан Ельзи".

Відповідне відео з’явилося на Facebook-сторінці ТСН. Читайте також: Посіпака Путіна захопився жіночим образом господаря Кремля "Хитрий лис Винник, лунатік Монатік та курка Лобода. Ось як виглядають українські зірки у масках анімодзі від iPhone X", – підкреслюють журналісти. Додамо, що, окрім вищезазначених музикантів, у ролику можна побачити гурти "Время и стекло", "Грибы", "Океан Ельзи" та Івана Дорна. Нагадаємо, перед Новим роком журналісти ТСН робили подібне відео, щоправда тоді вони експериментували над українськими політиками.