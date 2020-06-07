Курорти Одещини правоохоронці взяли під посилений контроль: що відомо
Курортні зони в Одесі та Одеській області охоронятимуть понад пів тисячі правоохоронців. Патруль буде цілодобовим.
Нацгвардійці та поліцейські спрямують основні зусилля на профілактику правопорушень, передає пресслужба МВС.
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Вони вестимуть боротьбу зі злочинністю та захищатимуть місцевих жителів та туристів, які приїдуть відпочивати.
Зауважимо, що курортний сезон в Україні цьогоріч розпочнеться в умовах адаптивного карантину. Водночас, раніше у МОЗ закликали українців поки відмовитись від купання в Чорному морі на пляжах Одеси. Все через морську воду, що не відповідає санітарно-хімічним нормам. Утриматися від купання просять, щоби не погіршити епідеміологічну ситуацію та запобігти тим захворюванням, які передаються через воду.
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Що ж до ситуації з коронавірусом, то на Одещині поки зафіксували 970 випадків інфікування. При цьому одужали 329 осіб, а померли від ускладнень COVID-19 18 пацієнтів.