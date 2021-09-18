У курортній Затоці чоловік влаштував стрілянину у барі, є вбитий
18 вересня 2021 , 17:50Читать новость на русском
Джерело:Поліція Одеської області
На Одещині просто біля кафе на пляжі сталася стрілянина. У результаті сутички загинув чоловік.
Трагічний інцидент стався у куортній Затоці 18 вересня. Аби знайти нападника, поліцейські оголосили операцію "Сирена".
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Вбивство біля кафе у Затоці
Стрілянина сталася в одному з барів курортного селища. Поліцейські виявили тіло загиблого з вогнепальними пораненнями.
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