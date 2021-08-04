У курортній Затоці потяг відрізав чоловіку голову

На Одещині, поблизу залізничної станції Бугаз електропотяг відрізав чоловікові голову. Загиблий ліг на колію, коли транспорт наближався туди.

За словами правоохоронців, жахливий інцидент трапився ввечері 3 серпня біля станції, розташованої у курортному селищі Затока Одеської області.

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Потяг відрізав чоловіку голову

Зі слів машиніста, він побачив, як чоловік ліг на колію, подав йому звуковий сигнал і почав гальмувати. Однак, на жаль, зупинити вчасно транспорт йому не вдалося.

У телеграм-каналі "Одесса INFO" повідомили, що у результаті електричка відрізала чоловіку голову.

Інформацію про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "самогубство". Наразі встановлюють повні обставини трагедії.



На Одещині потяг відрізав голову чоловіку / Фото Нацполіції

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