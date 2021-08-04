У курортній Затоці потяг відрізав чоловіку голову
Джерело:Нацполіція
На Одещині, поблизу залізничної станції Бугаз електропотяг відрізав чоловікові голову. Загиблий ліг на колію, коли транспорт наближався туди.
За словами правоохоронців, жахливий інцидент трапився ввечері 3 серпня біля станції, розташованої у курортному селищі Затока Одеської області.
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Потяг відрізав чоловіку голову
Зі слів машиніста, він побачив, як чоловік ліг на колію, подав йому звуковий сигнал і почав гальмувати. Однак, на жаль, зупинити вчасно транспорт йому не вдалося.
У телеграм-каналі "Одесса INFO" повідомили, що у результаті електричка відрізала чоловіку голову.
Інформацію про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "самогубство". Наразі встановлюють повні обставини трагедії.
На Одещині потяг відрізав голову чоловіку / Фото Нацполіції
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