У курортній Затоці спалахнула пожежа на базі відпочинку: моторошне відео

На базі відпочинку "Фелічіта" у Затоці 8 вересня трапилася пожежа. Рятувальники евакуювали 25 працівників пансіонату.

Вогонь міг поширитися на інші будинки

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 06:20. Вогонь охопив 4 будинки на базі відпочинку.

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На місці події рятувальники встановили, що існує загроза поширенню вогню на інші будинки. Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу вдалося евакуювати. Повністю полум'я погасили о 07:56 на площі 120 метрів квадратних.

На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Загалом до гасіння пожежі залучили 24 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Дивіться відео гасіння пожежі на базі у Затоці:



У Затоці горіла база відпочинку "Фелічіта"



Внаслідок пожежі ніхто не постраждав