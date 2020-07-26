У селищі Кирилівка Запорізької області зафіксували смерч. Очевидці зняли природне явище на відео і поділилися ним в соцмережах.

Рідкісне явище зафіксували у четвер, 23 липня. Відповідне відео з'явилося на ютуб-каналі "Кривой Джо".

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Про наслідки смерчу не повідомляється, але він неабияк налякав місцевих жителів. Варто зазначити, що напередодні в Кирилівці спостерігалася досить вітряна погода.

Смерч у Кирилівці: дивіться відео

А кількома тижнями раніше туристи помітили біля Кирилівки унікальний подвійний смерч. Причиною природного явища став сильний вітер.

Що робити, якщо вас застав смерч

Якщо ви перебуваєте на природі, необхідно вибрати укриття: яри, ями, рови, канави, кювети доріг. Треба лягти та щільно притиснутися до землі, це значно знизить кількість можливих травм.

Якщо ж ви вдома, потрібно прибрати з відкритого простору легкі предмети, поставити в гараж автомобіль, закрити всі вікна і двері, перекрити водо-, газо- та електропостачання та сховатися в підвалі.