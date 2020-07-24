На п'ятницю, 24 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня продовжує знецінюватися щодо головних іноземних валют, але вже не так суттєво, як у попередні банківські дні.

За даними Нацбанку, долар коштує 27 гривень 88 копійок. А це на 10 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.

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Зросла в ціні й головна валюта Євросоюзу, хоч і не так різко у порівнянні з попередніми днями. За одне євро треба викласти 32 гривні 24 копійки. У порівнянні з 23 липня – на 5 копійок більше.

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 27,78 – 27,81 гривні;

євро: 32,18 – 32,21 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,80 гривні, а купували за 28,09 гривні;

за євро слід було віддати 31,85 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,43 гривні.

Зверніть увагу! В Нацбанку 23 липня пояснили, що природа різкого зростання курсу долара протягом останніх двох тижнів психологічна. На це вплинула відставка ексголови Якова Смолія, а також публічні заяви про девальвацію гривні. В НБУ переконують, що мають достатньо інструментів для вирішення проблеми.

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Що відомо про курс валют в Україні у 2020 році

В уряді прогнозують середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,50. Наприкінці року в обмінниках можемо побачити 30.

В оновленому держбюджеті-2020 гривню заклали на рівні 29 за долар.

У 2020 на гривню впливатимуть ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ.

Раніше фонд погіршив прогноз курсу гривні до долара на період до 2025 року. Зокрема, на 2020 рік там закладають курс на рівні 30 гривень за долар.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу