На понеділок, 27 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали в ціні.

Офіційний курс долара та євро на 27 липня

У понеділок за один американський долар доведеться викласти 27,76 гривні. Це на 12 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня – у п'ятницю, 24 липня. Про це мовиться на сайті НБУ.

Радимо ознайомитися Нафта подорожчала на тлі слабкого долара, проте ситуація на ринку нестабільна: що відомо

Щодо євро, то воно також трохи впало в ціні. Якщо порівнювати з курсом на 24 липня, європейська валюта впала на 2 копійки. Отже, 27 липня вона коштуватиме 32,22 гривні за одиницю.

Зауважимо, що з кінця лютого та аж до квітня відбулося значне зростання як американської, так і європейської валют. На це вплинула низка факторів, передусім поширення коронавірусу у світі. У підсумку виникли проблеми з потраплянням до України готівки, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко. Також дала про себе знати відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

У квітні долар і євро з певними коливаннями здебільшого йшли донизу. Зрештою наприкінці місяця американська валюта опустилася нижче за 27 гривень за одиницю, а європейська – нижче за 29 гривень.

Новий стрибок угору відбувся у травні, потім можна було спостерігати певні коливання та в липні зростання валюти продовжилось. Так, за цей час американська валюта подолала позначку у 27 гривень і нижче за 26,6 гривні за одиницю не опускалася. А в липні навіть ледь не піднялася до 28 гривень. Євро, зі свого боку, в червні кілька разів то додало позначку у 30 гривень, то трохи опускалося. Зрештою на початку липня європейська валюта почала коштувати більше за 30 гривень, в середині місяця – більше за 31 гривню, а 23 числа подолала показник в 32 гривні за одиницю.

На початку 2020 року мінімальна вартість долара складала 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. У Бюджеті – 2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

Зверніть увагу Чому курс долара зростає: в НБУ пояснили причини та просять не панікувати

Курс долара та євро в обмінниках, на міжбанку та "чорному" ринку

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Так, 24 липня українці долар у середньому купували за 27,92 гривні. А обміняти в банках "зеленого" можна було за 27,65 гривні. Євро, зі свого боку, банки купували за 31,8 гривні, а продавали вони європейську валюту за 32,3 гривні.

Якою є ситуація з валютою на міжбанку

24 липня середні курси валют на міжбанку були такими:

долар США – 27,76 – 27,78 гривні;

євро – 32,15 – 32,17 гривні.

На "чорному" ринку долар торгували за 27,66 – 27,80 гривні, а євро – за 31,90 – 32,07 гривні​.

До теми Готівковий курс валют 24 липня: гривня нарешті перестала падати

Чому курс гривні "стрибає"

Курс гривні в Україні – гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції.

Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту, то це провокує попит, а отже і зростання курсу.

Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, і курс знижується.

Детальніше Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу