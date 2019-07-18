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      Курс американського долара значно завищений, – МВФ

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      Курс американського долара значно завищений, – МВФ
      Курс американського долара значно завищений, – МВФ / pinterest.com

      Міжнародний валютний фонд проаналізував динаміку долара США. Фахівці вважають, що курс валюти значно завищений.

      Експерти визначили, що з урахуванням основних економічних індикаторів курс долара США завищений приблизно на 6-12 відсотків, пише DW.

      До слова: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      У МВФ вважають, що курси євро, єн і юаня відповідають правдивому рівню.

      Цікаво, що для Німеччини курс валют навіть занижений на 8-18 відсотків. Експерти зазначають, що це з урахуванням високого позитивного сальдо поточних операцій в країні.

      18 липня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро: ціна долара – 25 гривень 86 копійок, а євро – рівно 29 гривень.

      Про те, як новий уряд вплине на гривню – читайте за посиланням.

      Загалом з січня 2019 року українська валюта значно зміцнила свої позиції. За шість місяців гривня укріпилась відносно долара на 5,5%, а от відносно євро менше – лише на 1,1%.

      blog_ava
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      Теги: Гроші МВФ Курси валют
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