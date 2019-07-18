Курс американського долара значно завищений, – МВФ

Міжнародний валютний фонд проаналізував динаміку долара США. Фахівці вважають, що курс валюти значно завищений.

Експерти визначили, що з урахуванням основних економічних індикаторів курс долара США завищений приблизно на 6-12 відсотків, пише DW.

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У МВФ вважають, що курси євро, єн і юаня відповідають правдивому рівню.

Цікаво, що для Німеччини курс валют навіть занижений на 8-18 відсотків. Експерти зазначають, що це з урахуванням високого позитивного сальдо поточних операцій в країні.

18 липня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро: ціна долара – 25 гривень 86 копійок, а євро – рівно 29 гривень.

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Загалом з січня 2019 року українська валюта значно зміцнила свої позиції. За шість місяців гривня укріпилась відносно долара на 5,5%, а от відносно євро менше – лише на 1,1%.