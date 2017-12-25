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Курс біткойна може обвалитися до нуля

20:32, 25 грудня 3955 Читать новость на русском
Курс Bitcoin
Курс Bitcoin / Фото з вільних мереж

Курс біткойна (Bitcoin) може впасти до нуля, якщо у світі не почнуть застосовувати криптовалюту як платіжний засіб, заявили фахівці інвестбанку Morgan Stanley на чолі з аналітиком Джеймсом Фосеттом.

Результатами дослідження ринку криптовалюта фахівці поділилися з клієнтами у спеціальній аналітичній записці, повідомляє Business Insider.

Причиною ймовірного падіння курсу біткойна може стати те, що приймати його як платіжний засіб зараз готові лише одиниці. За даними інвестбанку, із 500 найбільших світових онлайн-ритейлерів в якості розрахункового засобу біткойни приймають тільки три гравці. За словами аналітиків, цей факт свідчить про те, що біткойн у майбутньому може знецінитися.

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"Якщо ніхто не братиме цю технологію для здійснення платежів, тоді вартість (біткойна) дорівнюватиме нулю", – заявив Фосетт.

За словами аналітика, зниженню курсу сприятиме і низький обсяг торгів криптовалюти. Щоденний обсяг торгів біткойна зараз становить близько 3 мільярдів доларів. Водночас середній обсяг щоденних торгів на глобальному валютному ринку становить близько 5,4 трильйона доларів.

Також зазначається, не може похвалитися мережа біткойнів і великим обсягом транзакцій: добовий обсяг транзакцій біткойнів становить 300 мільйонів доларів, у той час як на базі системи Visa щодня проходить операцій приблизно на 17 мільярдів доларів.

"Можна вважати біткойни валютою? Ні. Нема процентної ставки, пов'язаної з біткойном. Цифровим золотом? Можливо. Але для нього немає жодного практичного застосування, в той час як золото використовується в електроніці та ювелірних виробах. Однак інвестори, ймовірно, приписують йому якусь цінність. Це платіжна мережа? Так, але її дуже складно масштабувати і не брати комісій за транзакції", – пояснив Фосетт.

Теги: Біткойн Валюта
Джерело: 24 Канал
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