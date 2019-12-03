Курс долара 24 гривні – це нова реальність, – Милованов

Актуальний курс гривні до долара на рівні близько 24 гривень є новою реальністю. І для зміцнення курсу гривні в 2019 році є певні причини.

"Курс долара зараз 24 гривні, плюс-мінус, він гнучкий. Це нова реальність насправді. Є певні фундаментальні фактори, чому так відбувається", – сказав на брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

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За його словами, зміцнення курсу відбувалося і в інших країнах, зокрема Чехії та Польщі, "які проходили через період поліпшення інвестиційної привабливості розвитку економіки".

"Може зміцнюватися через те, що заходять інвестиції або купують цінні папери уряду довгостроково", – пояснив міністр.

Зауважимо, що станом на 3 грудня курс долара становив 23,96 гривні. А держбюджет на 2020 рік розрахований з курсом 27 гривень за долар.



Графік зростання долара у 2020 році / Інфографіка 24 каналу