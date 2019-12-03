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      Курс долара 24 гривні – це нова реальність, – Милованов

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      Милованов назвав курс долара у 24 гривні новою реальністю / medium.com

      Актуальний курс гривні до долара на рівні близько 24 гривень є новою реальністю. І для зміцнення курсу гривні в 2019 році є певні причини.

      "Курс долара зараз 24 гривні, плюс-мінус, він гнучкий. Це нова реальність насправді. Є певні фундаментальні фактори, чому так відбувається", – сказав на брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

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      За його словами, зміцнення курсу відбувалося і в інших країнах, зокрема Чехії та Польщі, "які проходили через період поліпшення інвестиційної привабливості розвитку економіки".

      "Може зміцнюватися через те, що заходять інвестиції або купують цінні папери уряду довгостроково", – пояснив міністр.

      Зауважимо, що станом на 3 грудня курс долара становив 23,96 гривні. А держбюджет на 2020 рік розрахований з курсом 27 гривень за долар.

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      Графік зростання долара у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Долар Тимофій Милованов Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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