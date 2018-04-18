Кабмін спрогнозував курс долара в Україні до 2021 року

Кабінет міністрів України затвердив бюджетну резолюцію на 2019, 2020 та 2021 роки, в якій спрогнозував подорожчання курсу долара до 31,8 гривні за американської валюти.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду, передає "Економічна правда".

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Так, у 2019 році обмінний курс гривні до долара США в середньому за період становитиме 30 гривень 50 копійок за долар.

У 2020 – 31 гривню 40 копійок за американський "зелений", а в 2021 – 31 гривню 80 копійок за долар.

Зазначимо, середньорічний курс на 2018 рік становить 29 гривні 3о копійок за долар.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України прогнозували, що до кінця 2018 року курс долара може становити 30 гривень.