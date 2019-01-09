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      Курс долара в Україні: які зміни чекають на валюту до кінця тижня

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      Яким буде курс долара в Україні до 13 січня
      Яким буде курс долара в Україні до 13 січня / 24 канал

      Курс долара в Україні за найближчий тиждень може зрости до 20-30 копійок за гривню. Так, до неділі, 13 січня, вартість американської валюти може сягнути позначки у 28,2-28,3 гривні за долар.

      Помірне зростання курсу долара пояснюється двома факторами: Нацбанк України не поспішає виходити на ринок, а іноземці почали активно купувати валюту, пише "Обозреватель".

      Варто зауважити, що початок будь-якого місяця є традиційним періодом незначного падіння гривні. Інвестори купують долари, щоб вивести отриманий прибуток. Це відбувається не тільки на початку року, але й щомісяця. Саме тому курс долара у перших числах кожного місяця є несуттєво вищим.

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      Крім цього фактора, на курсу валют позначається і позиція НБУ, який не виходив на ринок, розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Як відомо, при значному падінні гривні НБУ продає валюту (зростає попит і знижується курс долара), а при зміцненні гривні – виходить і скуповує долари.

      Зростанню курсу долара сприяють активні покупки валюти нерезидентами, при тому, що НБУ станом на середину вівторка (8 січня) не показував бажання вийти на ринок з інтервенціями для стримування подібного зростання. На найближчий тиждень ми очікуємо на помірне зростання курсу долара до гривні,
      – розповів Іосуб.

      За обіцянками фінансового аналітика Володимира Мазуренка, до 13 січня готівковий курс долара може зрости до 28,3 гривні, а на міжбанку вартість "зеленого" перетне психологічну позначку у 28 гривень.

      "Тиждень буде спокійним із триваючим девальваційним трендом. Великих стрибків чекати не варто. Курс коливатиметься в межах 10 копійок, але поступово пройде позначку, нижче якої опустився в минулому році. 1 січня курс торгувався ще за котируваннями кінця року. Свою роль також зіграли свята. Думаю, що цілком реальний курс – 28,3 гривні за долар", – розповів фінансовий аналітик.

      Оптимістичніший прогноз озвучив аналітик Єгор Комов. За його прогнозами, до кінця тижня на готівковому ринку долар можна буде придбати за 28-28,1 гривні.

      До слова, за даними НБУ, 8 січня курс долара в Україні становить 27 гривень 70 копійок.

      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 Канал
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