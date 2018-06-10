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Курс долара в Україні зросте: відомо коли і на скільки

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Курс долара в Україні зросте
Курс долара в Україні зросте / 24 канал

В Україні очікується поступове зростання долара у порівнянні із гривнею. Таке зростання відбудеться у найближчі кілька місяців.

Про це в коментарі "Апострофу" розповів фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

"Станеться воно (зростання долара) в кінці липня, в кінці серпня або у вересні – сказати важко", – зазначив Фурса.

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У свою чергу старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин пояснив, що здешевлення гривні перед зимою є традиційним явищем. Воно пов'язане з необхідністю закупівлі енергоресурсів, а сьогоднішня ситуація з поступовим зростанням цін на нафту призведе і до зростання цін на газ.

"В результаті – вихід на рівень 27 гривень і подальше підвищення", – сказав аналітик.

Старший аналітик інвестиційної компанії "Альпарі" Вадим Іосуб також переконаний у тому, що долар триматиметься на позначці у 27 гривень.

"Але при збереженні сприятливої зовнішньої кон'юнктури, високих цін на основні позиції українського експорту навряд чи долар підніметься вище", – додав аналітик.

Теги: Новини України Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 Канал
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