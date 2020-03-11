Курс гривні до долара на фоні можливої фінансової кризи: прогнози

З початку року українська гривня втратила більше 5%. Прогнозують її подальше падіння, особливо на фоні поширення коронавірусу, обвалу цін на нафту та фондових ринків. Що буде з гривнею, якщо настане фінансова криза, розповідаємо у матеріалі.

Передбачають, що до кінця цього тижня гривня впаде до 26 гривень за долар. Лише за один день вона впала на 39 копійок. Більшість експертів сходяться на думці, що не варто чекати гривні по 30 за долар, оскільки НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це обвалить гривню.

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Українську гривню ввели в обіг у 1996 році з офіційним курсом 1,8 до долара. Відтоді вона пережила кілька девальвацій, зокрема наприкінці 90-х, у 2008 під час фінансової кризи та у 2014-2015 через внутрішні політичні ситуації, війну з Росією та зниження світових цін на експортні товари. У 2019 році українська гривня зміцнилася, але 2020 підготував нові виклики.



Середньорічний курс гриві щодо долара / Інфографіка 24 каналу

Курс гривні і нафта

У понеділок 9 березня ціни на нафту обвалилися на 30% внаслідок нафтової війни Росії та Саудівської Аравії. Це рекордне падіння ціни за останні 30 років. Країни-члени ОПЕК виступали за зниження видобутку нафти, щоб врегулювати ціни на неї. Але без Росії не бачили в цьому сенсу. Росія не захотіла приставати на умови ОПЕК. Через це Саудівська Аравія дала великі знижки на свою нафту та пообіцяла збільшити видобуток.



Світові ціни на нафту Brent / Інфографіка 24 каналу

Як це вплине на курс гривні?Україна не є експортером нафти, тому прямого зв'язку немає. Якщо брати до уваги виключно ціни нафту, то їх падіння нам вигідне. Проте Україна експортує руду та зерно. Зниження цін на нафту цілком ймовірно потягне за собою зниження цін на інші сировини. Це вже відбувається з початку року, але тепер може прискоритися. В такому випадку Україна матиме нижчі надходження до бюджету, в якому і так "діра".

Ми спробували визначити чи є взаємозв'язок між гривнею та нафтою. Як видно з графіку нижче, прямого зв'язку немає, але є два відрізки, де різке падіння нафти супроводжувалося різким падінням гривні. Спершу це сталося у 2009. Якщо зараз нафта є однією з причин можливої фінансової кризи, то у 2009 вона стала наслідком кризи.

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Другий період припав на 2015 та причини падіння гривні і нафти того року різняться. В Україні обвалилася гривня через внутрішні політичні причини та війну з Росією. Хоч зовнішні чинники (падіння цін на сировину) теж мали свій вплив. Нафта ж у світі обвалилася через міцний долар, відсутність регулювання з боку ОПЕК, переповнені резерви, уповільнення економіки Європи та Китаю і збільшення експорту нафти Іраном в рамках ядерної угоди.

Аналітики провідного банку Goldman Sachs вважають, що ціни на нафту можуть впасти до 20 доларів за барель. На думку аналітика банку Деміена Курваліна, нинішня ситуація кардинально змінює прогнози для ринків нафти та газу.



Передбачається, що тепер виробники дешевої нафти нарощуватимуть поставки, щоб змусити країни з високими витратами на видобуток знизити її обсяги.

Коронавірус, фінансова криза і курс гривні

Ймовірність фінансової кризи цього року зростає. Все через коронавірус, який також є першопричиною обвалу цін на нафту. В умовах економічної кризи на Україну чекає чимало викликів.

Ймовірність того, що ринки переживуть коронавірус без переходу в фінансову кризу і рецесію – мінімальна. Посилює ситуацію те, що всі давно чекали кризи. І тепер може спрацювати ефект прогнозу, який сам збувається,

– написав експерт з економіки Сергій Фурса.

Зміцнення гривні у 2019 є частково наслідком уваги інвесторів до українського ринку. Україна активно виставляла облігації під рекордно низькі відсотки, залучаючи гроші в бюджет. На фоні можливої економічної кризи інвестори поводяться обережно. Вони надають перевагу меншому, але стабільному доходу. Українська економіка нестабільна, а тому, щоб зберегти інтерес інвесторів, доведеться збільшити дохідність ОВДП або шукати джерела наповнення бюджету де-інде.

Варто зазначити, що хоч 10% і низькі для українських облігацій відсотки, кредит від МВФ куди вигідніший – в середньому 3%.

Що таке ОВДП?Це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Простими словами держава позичає в інвестора гроші і зобов'язується виплатити їх назад з нарахованими відсотками у домовлений термін. Основними перевагами є те, що ОВДП, на відміну від інших подібних фінансових інструментів, не оподатковуються, а також на 100% гарантовані державою. Тож, інвестор без жодних ризиків може забрати свої гроші у будь-який момент. Придбати державні облігації може кожен.

Більш критичною є проблема з наявними інвесторами. Іноземці можуть почати виводити гроші з ОВДП, якщо засумніваються в стабільності української економіки.Якщо втрата потенційних інвесторів – це втрата надходжень, то втрата наявних інвесторів – це збільшення "діри" в бюджеті.

Цього року на Україну припадає рекордна виплата боргів, а саме – 16,8 мільярда доларів. Якщо гривня впаде, то обслуговувати борг стане значно складніше. Позитивною стороною є те, що в бюджеті 2020 гривня закладена на рівні 27 до долара. Тому падіння до такого рівня не вплине на зовнішні зобов'язання України.



Коронавірус у Китаї / Фото Flickr

Китай у 2019 році посунув Росію та став основним торговельним партнером України як в експорті, так і в імпорті. Оскільки коронавірус Covid-19 зародився саме в Китаї, ця країна найбільше відчула економічні наслідки. Карантин, призупинення виробництва, порушення ланцюгів поставок. Частка Китаю у світовому ВВП – близько 16%. Незабаром світова економіка ще більше відчує сповільнення такого важливо гравця. Торговельні відносини України з Китаєм теж можуть ослабнути, що водночас принесе менші надходження від експорту та менші митні надходження із розмитнення імпорту. Знову ж таки, це ослабить гривню.

Курс гривні і паніка

На курс гривні можуть впливати не лише зовнішні фактори чи внутрішні політичні рішення, а й звичайна паніка. Розмови про загрозу фінансової кризи та можливе падіння гривні змусило деякий власників обмінників перестрахуватися та поставити спред – 1-1,2 гривні. Це психологічно впливає і на самих українців, оскільки такі рухи на готівковому ринку створюють ілюзію нестабільності. Через це українці більш масово скуповують валюту, що у свою чергу ще більше ослаблює гривню.

При загостренні паніки ми можемо сміливо вийти до кінця тижня до курсу в 26,00,

– зазначив аналітик Альпарі Максим Пархоменко у коментарі РБК-Україна.



Черги в обмінники / Фото з відкритих джерел

У Нацбанку вважають, що поточна ситуація на валютному ринку є радше наслідком психологічних факторів. І вони є короткостроковими. Вплинули на ситуацію й післясвяткові дні та поширення коронавірусу у світі. Держрегулятор запевнив, що має достатньо ресурсів для підтримки банківського ринку.

Нинішня ситуація на українському валютному ринку – міжбанківському та готівковому – склалася під впливом передусім психологічного чинника, який, ймовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні,

– зауважили представники держрегулятора.

Що може зробити Україна, щоб утримати курс гривні?

Золотовалютний фонд може стримувати курс гривні в нестабільні економічні часи. Сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 мільярда доларів США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року. Нацбанк відреагував на небезпеку для гривні і 10 березня за пів години продав 150 мільйонів доларів. Про це повідомив "Мінфін" з посиланням на ОТП Банк.

Всього з початку 2020 року Нацбанк купив на валютному ринку вже понад 1 мільярд доларів, а продав з резервів для стримування зростання курсу валют 295 мільйонів доларів.

Підтримка МВФ буде як ніколи важлива для України. Якщо настане фінансова криза, від України відвернуться інвестори. Без підтримки МВФ гривня може обвалитися і в України будуть труднощі з обслуговуванням зовнішнього боргу. Але допоки України не прийме "антиколомойського" закону, то годі чекати підтримки від МВФ.

Ми входимо в кризу в набагато кращій формі, ніж були в 2008 році і в 2013 році. Але без підтримки МВФ це лише купить нам час. Трохи часу. А потім буде в рази болючіше,

– вважає експерт з економіки Сергій Фурса.

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Криза 2008: що було з гривнею?Під час минулої фінансової кризи гривня впала з 5 до 8 за долар.Україна не була готова до кризи, але НБУ вдалося закріпити курс на рівні 8 гривень та зберегти банківську систему. Україна – держава, яка сильно залежить від експорту. Фінансова криза 2008, як і ймовірна криза 2020, вдарила по цінах на ресурси, зокрема на залізну руду, метали та зерно. Через це українська економіка відчула наслідки кризи, яка зародилася в США.

За даними JPMorgan, акції ринків, що розвиваються подешевшають на 48%, їх валюти – на 14,4%, американські акції втратять у вартості 20%, а ціни на енергоресурси впадуть на 35%. Щоправда, криза матиме менш негативні наслідки, ніж події 2008 року.