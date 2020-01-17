Курс гривні у 2020 році: що пояснюють "плівки Гончарука"

Країна вже кілька днів обговорює "плівки Гончарука". На записах, які злили у мережу, прем'єр-міністр начебто обговорює з керівництвом НБУ і главою Мінфіну пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

"Плівки Гончарука" дають відповідь на питання: яким бачить курс гривні у 2020 році Нацбанк. Адже з 2015-го НБУ навідріз відмовлявся робити прогнози, мотивуючи це політикою вільного курсоутворення.

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"Прослушка Гончарука" – що треба знати

15 січня у мережу злили аудіозаписи з голосами нібито прем'єра Олексія Гончарука, заступників голови НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова та заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.



Вони готували пояснення президенту щодо економічної політики, причин і наслідків зростання курсу гривні. Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").



Пресслужба уряду повідомила, що не має інформації про справжність поширених аудіозаписів. Через їх публікацію "Слуга народу" звернулась до СБУ. У фракції заявили, що не бачать причин для відставки Гончарука.

Про зміцнення національної валюти

За 2019 рік гривня зміцнилася щодо долара на 19%. Посприяли цьому іноземні інвестори, які викупили у держави облігацій на 4,5 мільярди доларів. А також українські заробітчани, які надіслали 11 мільярдів.

Аграрії, у свою чергу, зібрали рекордні врожаї зернових. Ці події мають усі шанси повторитися у 2020 році. Тож курс справді може укріплюватися до 20 за долар. А це – вже реальна загроза економічній стабільності.

В Україну буде приходити більше імпорту. Це призведе до економічного спаду,

– пояснив Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital.

Аби втримати курс, у 2019 році НБУ викупив рекордний за 14 років обсяг валюти – майже 8 мільярдів доларів. А з 2020-го надав дозвіл банківському сектору скупляти валюту в інвесторів та експортерів, боячись не впоратися самотужки.

"Курс коливатиметься у межах 23-24 гривень за долар. Якщо не відбудеться притоку валюти або кризи, яка призведе до її відтоку", – вважає президент інвестгрупи УНIВЕР Тарас Козак.



Середньорічний курс гривні з 1996 року / Інфографіка 24 каналу

Про ризики для курсу гривні

Ризиком для курсу національної гривні є насамперед політичні війни. Адже суди у справі "Приватбанку" ще не закінчилися. Скасування націоналізації підірве довіру інвесторів до України.

Як і чому Україна націоналізувала "Приватбанк?• 18 грудня 2016 року НБУ заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним. А власники найбільшої кількості акцій банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов самі звернувся до уряду з пропозицією націоналізувати фінустанову.

• Аби врятувати банк, держава докапіталізувала його (влила в банк) на понад 155 мільярдів гривень.

• Згодом ексвласники банку почали заявляти, що націоналізація "Приватбанку" була незаконною. Тож на цю тему і в Україні, і в закордонних юрисдикціях тривають судові суперечки.

• У грудні 2019 року Кабмін підготував законопроєкт, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім колишнім власникам. Таким чином влада намагається захистити "Приватбанк" від зазіхань на нього ексвласників.

• У планах уряду також – стягнути з Коломойського та Боголюбова витрати на націоналізацію.

Якщо на цьому фоні ще й аграрії зберуть низький врожай, чи ціни на метал на світових ринках падатимуть, то курс знову хитнеться в бік 26-28 гривень за долар. 2020 рік та коливання курсу в той чи інший бік зможуть пережити далеко не всі українські підприємства.

Якщо гривню не вдасться втримати стабільною на рівні 23-25 за долар, то завдання уряду – підтримувати фінансово чи за допомогою податкових канікул стратегічно важливі сектори економіки. А також залучати якомога більше інвестицій, замінивши спекулятивні гроші в облігації грошима, які прийдуть від приватизації та запуску ринку землі.