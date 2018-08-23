12:20
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Курс гривні утримують гірничо-металургійний комплекс і АПК

97 Читать новость на русском
Курс гривні
Курс гривні / biz.censor.net.ua

Падіння курсу гривні пов'язане зі збільшенням попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку через сезонні, ситуативних і психологічних чинників.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України (НБУ), пише "Новое Время".

Але пропозиція іноземної валюти з боку головних експортних галузей (гірничо-металургійний комплекс, АПК) залишається на досить високому рівні. Це свідчить про відсутність фундаментальних причин для знецінення гривні, зазначає регулятор.

Але до зниження конкурентоспроможності національних виробників на експортних ринках привела тарифна політика "Укрзалізниці".

Про це пояснюється в аналітичній довідці, підготовленій фахівцями ДП "Укрпромзовнішекспертиза", передає Мінпром з посиланням на текст документа.

В УПЕ підкреслюють, що в умовах посилення конкуренції на глобальних ринках українські виробники не можуть перекласти додаткові витрати на покупців. Це призводить до втрати ринків збуту і, відповідно, зменшення обсягів виробництва продукції.

Яскравим прикладом експерти називають ситуацію в гірничо-металургійному комплексі в 2017 році, оскільки для основної частини підприємств гірничо-металургійного комплексу залізничний транспорт є безальтернативним.

Так, через істотне зростання залізничних тарифів в 2016-2017 рр. (на 33%) вже в 2017 році підприємства ГМК України знизили експорт залізорудної сировини в Китай на 3 млн т., до 11,8 млн т. Також в 2017 році Україна знизила на 3,1 млн т. експорт металопрокату – до 14,6 млн т. – зокрема, через втрату цінової конкурентоспроможності на ринках країн Близького Сходу, Південної Азії та ЄС.

В результаті втрати експортних ринків випуск металопрокату в Україні в 2017 році впав на 3 млн т., а виробництво залізорудної сировини, викликане зниженням виплавки стали і зменшенням експорту руди в Китай, знизилося на 5 млн т., до 96 млн т. на рік .

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів ". За оцінками ДП "Укрпромзовнішекспертиза", запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників в грошовому вимірі на 5,3 млрд грн на рік.

Теги: металургія Укрзалізниця Володимир Гройсман Експорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про що не мовчить Юрій Луценко
сьогодні, 12:02 Про що не мовчить Юрій Луценко
Петро Охотін
Порошенко-Медведчук-Путін: як кремлівський кум проривається до влади
сьогодні, 11:00 Порошенко-Медведчук-Путін: як кремлівський кум проривається до влади
Сергій Лещенко
В Карпати на день: як, куди, навіщо
сьогодні, 10:01 В Карпати на день: як, куди, навіщо
Наталя Сколоздра
Результати ЗНО цьогоріч вражають: перед нами чергові свідчення катастрофи української освіти
сьогодні, 08:41 Результати ЗНО цьогоріч вражають: перед нами чергові свідчення катастрофи української освіти
Блог Соцмережі
День прапора: найцікавіші факти про український стяг
сьогодні, 08:40 День прапора: найцікавіші факти про український стяг
Ірина Полицька 6629
ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
 27 квітня 2016 , 14:24 1
Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
 19 грудня 2016 , 10:01 7
"Google" купив популярний портал ресторанних рейтингів
 9 вересня 2011 , 21:29
Україна нарощує експорт агропродукції зі значною доданою вартістю
 29 березня 2013 , 12:52
Повернення боргів
 21 квітня 2009 , 18:38
Допомога виробникам
 21 квітня 2009 , 20:51
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук