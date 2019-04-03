Курс гривні впаде до 31 грн за долар до кінця року, – аналітики Morgan Stanley

Курс гривні до кінця 2019 року знизиться щодо долара на 4 гривні, у порівнянні з нинішніми показниками. Відтак, під кінець року національна валюта коштуватиме 31 гривню за 1 долар США.

А до кінця 2020 року курс гривні знизиться ще більше – до 32 гривень 50 копійок за долар, вважають аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley, пише "НВ Бізнес".

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Аналітики також очікують, що у 2020 році НБУ знизить облікову ставку до 14%, а до кінця цього року вартість боргів України знизитися до 16%.

Щодо ВВП, то його теми у 2019 році зростуть до 2,7%, а в 2020 році – до 2,6%, вважають аналітики. Дефіцит поточного рахунку прогнозують на рівні 4% від ВВП у 2019 і 3,6% у 2020 році.

Політична, макроекономічна невизначеність для інвестицій, підвищення тарифів на газ, висока інфляція, що стримує споживання домогосподарств,

– такими тезами описана економічна ситуація в Україні у звіті Morgan Stanley.

При цьому, як раніше заявив голова ради НБУ, у найближчі кілька місяців Україні не варто очікувати на тривожні події на валютному ринку.

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Що таке облікова ставка НБУ? Це норма відсотка, що стягує Нацбанк України при рефінансуванні комерційних банків. Це один із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошей.

Що таке ВВП? Валовий внутрішній продукт – вартість кінцевої продукції (товарів і послуг), виробленої резидентами України за певний період часу. ВВП є одним із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального та нематеріального виробництва.