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      Курс на аскорбін: 5 продуктів із найбільшим вмістом вітаміну С

      1271 Читать новость на русском
      У яких продуктах вітаміну С – найбільше?/ Колаж: 24 канал
      У яких продуктах вітаміну С – найбільше?/ Колаж: 24 канал / 24 Канал

      Вітамін С зміцнює імунну систему, відтак допомагає швидше позбавитися від застуди. Такого захисту ми найбільше потребуємо саме в пору, коли вірус підхопити найлегше, тобто, зараз. Тому не зайвим буде включити до свого раціону бодай п’ять овочів та ягід, багатих аскорбіновою кислотою.

      Які з них не варто оминати на прилавках бакалійного відділу в супермаркетах і проходячи повз ринкові ятки, Здоров'ю 24 розповіла дієтолог, експертка зі здорового харчування Тетяна Кіхтєва.

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      За її словами, запаси вітаміну С необхідно поповнювати щодня, адже такий мікроелемент потрібен нашій сполучній тканині й судинам, щоб були міцними. 

       
      Дієтолог Тетяна Кіхтєва
      “Ще він допомагає, так би мовити, одноразово відвернути застуду, стимулюючи утворення лейкоцитів, антитіл та інтерферонів – клітин імунної системи, які напряму вбивають віруси й бактерії. А також накопичується в лімфоцитах, за допомогою чого ми одужуємо скоріше”.

      Дієтолог зазначає: добова норма вітаміну С для дітей становить 30-50 мг, дорослим її варто збільшити до 70 мг, а людям поважного віку споживати 90 мг аскорбінової кислоти.

      Отож, топ-5 продуктів із найбільшим вмістом вітаміну С:

      1. Шипшина (100 г = 650 мг)

      З таким вмістом вітаміну С скласти конкуренцію ста грамам шипшині можуть…аж десять апельсинів! Так-так, адже в одному міститься орієнтовно 60-70 мг аскорбінової кислоти. Зрештою, скажемо наперед, що жоден із цитрусових до нашого переліку не ввійшов.

      Шипшина
      У 100 г шипшини міститься 650 мг вітаміну С!/ Anywell

      Один зі способів засвоїти вітамін С, використовуючи шипшину, – заварювати чай із її ягід. Попиваючи його, ви попередите не лише віруси, а й неврози, а ще внормуєте свій тиск, якщо він часто підвищується.

      1. Солодкий перець (100 г = 250 мг)

      Саме він впевнено тримає першість серед овочів, багатих аскорбіновою кислотою. 

       
      Дієтолог Тетяна Кіхтєва
      “Однак цього мікроелементу більше саме в червоному, а не зеленому перці. Кількість вітаміну С зберігається в ньому і тоді, коли ви готуєте його на парі, фаршируєте чи запікаєте. Термообробка, якщо вона не дуже довга, лише незначно знижує харчову цінність цього продукту”.

      А щоб максимально поповнити вітаміном С свій організм, не відмовте в задоволенні похрумкотіти сирими шматочками перцю.

      1. Чорна смородина (100 г = 200 мг)

      Лише півстакана цих темно-фіолетових ягідок – і ви запасетесь чотириденною нормою вітаміну С! Якщо вам не смакує їсти смородину у свіжому вигляді, тоді експериментуйте.

      Чорна смородина
      Якщо зробити із чорної смородини смузі, вітамін С нікуди не дінеться/ Pinterest

      "Нею можна прикрасити десерт, розбавляти її з водою, додавши туди стевію, а також робити смородинове смузі", – радить експертка зі здорового харчування.

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      1. Обліпиха (100 г = 200 мг)

      Четвертою позицією рейтингу ми також здивовані. Виявляється, що дрібненькі жовті плоди, окрім солідної кількості вітаміну С, багаті ще й омега -3.
      Обліпиха
      В холодну пору зігріє та попередить застуди обліпиховий чай/ Pinterest

      "Це жирні кислоти, які наш організм не виробляє самостійно, тому вони повинні надходити ззовні. Щодо засвоєння аскорбіну, то з обліпихи можна заварювати чай, налити його в термос і пити протягом дня", – зазначила Тетяна Кіхтєва.

      1. Брюссельська капуста (100 г = 120 мг)

      Аскорбінову кислоту мініатюрний овоч зберігає і тоді, коли є складником салатів, і при тушкуванні. Зрештою, причин, щоби споживати цей вид капусти, як вважає консультантка зі здорового харчування Тетяна Кіхтєва, більш ніж достатньо: "Він багатий також білком та залізом, а ще містить індол-3, який нормалізує рівень жіночих гормонів – естрогену та прогестерону".

      Капуста
      Один з овочів, де міститься достатньо аскорбінової кислоти – брюссельська капуста/ Pinterest

      А який продукт із наведених вище або інших, багатих вітаміном С, ви їсте щодня? Чи допомагає він підтримувати ваш імунітет, особливо під час вірусної пори? Діліться в коментарях.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Автор: Юлія Девда
      Теги: Здорове харчування Здоров'я Публікації Статті Поради
      Джерело: Здоров'я 24
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