Курс на вступ до НАТО і ЄС: що про це думають перші президенти України

Екс-президент України Леонід Кучма переконаний, що перш ніж ухвалювати кардинальні рішення щодо нашої держави, як то вступ до НАТО, Євросоюз буде орієнтуватись на реакцію Росії. Таку думку поділяє і Леонід Кравчук. А от Віктор Ющенко вважає, що Україна зробила правильно, законодавчо закріпивши свій курс на ЄС і НАТО.

На думку Кучми, Євросоюз як між двох вогнів через те, що РФ забезпезпечує газом більшість країн Європи. Мовляв, США та ЄС продовжують укладати газові контракти з Росією, і тільки Україна купує газ з Європи. Хоча тут Кучма висловив сумніви, що блакитне паливо саме європейське. Бо наша країна може перекуповувати в Європи російський газ, але вже за завищеними цінами, передає "Українська правда".

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"Назвіть, будь ласка, в Європі лідера, хоч одного, який би сказав, що так, ми приймемо Україну в НАТО! Таких немає. Я в цьому практично переконаний, що при прийняті таких кардинальних рішень, завжди Європейський союз буде дивитися на великого сусіда Росію", – зазначив Кучма.

Таку позицію підтримав перший президент України Леонід Кравчук, заявивши, "потрібно аналізувати реальні речі, а не фантазувати".

Екс-президент Віктор Ющенко, навпаки, вважає, що закріплення курсу України на вступ до НАТО та ЄС на законодавчому рівні, адже визначає стратегію країни на десятки років. Він вважає, що позаблоковий статус України не зіграв на користь держави і закликав українців "тримати хвіст пістолетом".

7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 334 депутати. 19 лютого президент Порошенко підписав законопроект.

Згідно з документом:

президент та уряд мають забезпечити втілення стратегічного курсу України на набуття повноправного членства держави в ЄС і НАТО;

до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО;

скасовується пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" Конституції, який дозволяв на правах оренди тимчасово використовувати військові бази на території України іноземним військовим формуванням.

Північноатлантичний Альянс визнав прагнення України до членства у НАТО і закликав українську владу продовжити втілення важливих реформ.

Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу, і солідарність НАТО з Україною є непорушною. Ми вітаємо здобутий прогрес у втіленні реформ і заохочуємо Україну продовжувати реформи. Це має вирішальне значення для процвітання та миру в Україні і для стабільності на всьому євроатлантичному просторі,

– зазначили у представництві НАТО.

Скільки українців підтримують курс України на вступ до ЄС і НАТО:

50% українців підтримує вступ України до Євросоюзу і лише 9% хотіли б інтегруватися у Митний союз.

українців підтримує і лише 9% хотіли б інтегруватися у Митний союз. 46% українців проголосували б за вступ до НАТО , 32% – проти, якби в Україні проводили такий референдум.

Такими є результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року. Всього було опитано 6000 жителів України віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.