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      Ольга Бродська

      Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?

      716
      Чи варто Україні переходити на 4-дений робочий тиждень?
      Чи варто Україні переходити на 4-дений робочий тиждень? / Фото з відкритих джерел

      З десятої до шостої – так ми звикли думати про роботу, і саме з цими цифрами у нас асоціюється офісна праця. Вісім годин на день і сорок на тиждень. Від дзвінка до дзвінка. Але світом рухається тенденція до скорочення офіційно-робочих годин та днів, чи дійде до України?

      Днями у ЗМІ, наче гриби після дощу, почали з'являтися новини з різних країн про скорочення робочого тижня. Точніше про результати: без зайвих слів у пресі деякі компанії перевели своїх працівників на чотириденний тиждень офісної роботи ще рік тому. Наприклад, берлінська компанія з розробки програмного забезпечення для управління проектами Planio ще на початку року надала десятьом співробітникам право на додатковий вихідний.

      Це набагато корисніше, і ми справляємося краще, якщо не працюємо в шаленому темпі, – розповів Ян Шульц-Хофен, засновник Planio.

      Судячи з цитати, він і сам став одним з десятки обраних.

      Експеримент зі скорочення робочого тижня відбувся і у Новій Зеландії. Там у страховій компанії Perpetual Guardian відмітили, що мінус день привів до "зниження стресу і підвищення залученості персоналу".

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      Надихнувшись прикладом конкретних приватних компаній, які можуть всередині своїх колективів влаштовувати робочі тижні будь-якої тривалості, у восьми розвинених країнах світу дослідники провели опитування щодо того, скільки ж годин дійсно варто працювати на день. І з трьох тисяч респондентів половина вказала на те, що "можуть легко виконати свої завдання за п'ять годин на день, якщо будуть працювати без перерв".

      Якщо далі вести розмову про європейські країни, то найменше працюють у Нідерландах – лише 27 годин на тиждень, а найбільше у Португалії – 48 годин. Німці, що стереотипно вважаються трудоголіками, працюють менше за нас – не більше 38 годин. Є над чим замислитися.

      У країнах Азії лідирує за тривалістю робочого тижня, передбачувано, Китай – шестиденка по десять годин на день. Та й в інших азійських країнах компанії далекі від спрощення життя для працівників: у Японії доходить до 50 годин на тиждень, в Індії - до 48.

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      У нас загалом працюють за стандартами 40 годин на тиждень, але віднедавна з'явився і чотириденний робочий тиждень. У порту Бердянська.

      Через російську блокаду Азовського моря Бердянський порт не може завантажити свої потужності. З дев'ятьох причалів працюють лише два. Персонал переведений на чотириденний робочий тиждень, зменшилися заробітки, готуються скорочення. Звільнити хочуть третину робітників. Це – понад триста людей, – пишуть у ЗМІ.

      І таких скорочень робочого тижня нам точно не потрібно.

      Цей рік добігає кінця, але поки ще не добіг, варто зазначити, що у 2018-му виповнилося рівно 100 років із прийняття офіційного восьмигодинного робочого тижня в Україні. 100 років, друзі, невже не час для змін? Маємо приклади Європи та Азії, щодо США, то там наче і як у нас – 40 годин на тиждень, але компанії часто варіюють робочі дні та години залежно від бажаного результату. То на кого нам рівнятися?

      Експерт ринку праці Тетяна Пашкіна стверджує, що "зменшити кількість робочих днів до чотирьох вдасться, коли робота буде на результат. Зараз бачимо, що більшість просто відсиджує години в офісі".

      Згадалася мені фотографія пояснювальної записки, яка поширювалась Інтернетом: "Я прийшов на роботу о 10:00, а не о 8:00, тому що до 10:00 все одно ніхто нічого не робить, а тільки чай п'ють. А я стільки чаю випити не можу".

      Чому працівники відсиджують години? Може тому, що годин забагато? Складно мотивувати себе до захоплюючої праці, якщо офісний час має таймер.

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      Автор: Ольга Бродська
      Теги: Новини України Публікації Ринок праці Європа
      Джерело: 24 Канал
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