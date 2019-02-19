Курс України в ЄС і НАТО: Порошенко підписав закон про зміни до Конституції

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9037, згідно з яким до Конституції України вносяться зміни щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО.

7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 334 депутати. Після підпису документу президентом документ набуде чинності на наступний день після його оприлюднення в офіцйному друкованому органі Верховної Ради "Голосі України".

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Згідно з документом:

президент та уряд мають забезпечити втілення стратегічного курсу України на набуття повноправного членства держави в ЄС і НАТО;

до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО;

скасовується пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" Конституції, який дозволяв на правах оренди тимчасово використовувати військові бази на території України іноземним військовим формуванням.

Північноатлантичний Альянс визнав прагнення України до членства у НАТО і закликав українську владу продовжити втілення важливих реформ.

Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу, і солідарність НАТО з Україною є непорушною. Ми вітаємо здобутий прогрес у втіленні реформ і заохочуємо Україну продовжувати реформи. Це має вирішальне значення для процвітання та миру в Україні і для стабільності на всьому євроатлантичному просторі,

– зазначили у представництві НАТО.

Окрім представників НАТО, це рішення привітали закордонні дипломати та відомства.

"Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть прагнення України вступити в НАТО і сподіваються одного дня вітати Україну в Альянсі", – наголосили у посольстві США в Україні.

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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав "чудовою новиною" закріплення змін у Конституції про стратегічний курс на ЄС і НАТО.

Це рішення втілює майбутнє спрямування України, за яке стояли люди на Майдані. Ми несхитно допомагаємо Україні незворотно йти євроатлантичним шляхом,

– наголосив дипломат.

Скільки українців підтримують курс України на вступ до ЄС і НАТО:

50% українців підтримує вступ України до Євросоюзу і лише 9% хотіли б інтегруватися у Митний союз.

українців підтримує і лише 9% хотіли б інтегруватися у Митний союз. 46% українців проголосували б за вступ до НАТО , 32% – проти, якби в Україні проводили такий референдум.

Такими є результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року. Всього було опитано 6000 жителів України віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.