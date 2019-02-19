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      Курс України в ЄС і НАТО: Порошенко підписав закон про зміни до Конституції

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9037, згідно з яким до Конституції України вносяться зміни щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО.

      7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 334 депутати. Після підпису документу президентом документ набуде чинності на наступний день після його оприлюднення в офіцйному друкованому органі Верховної Ради "Голосі України".

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      Згідно з документом:

      • президент та уряд мають забезпечити втілення стратегічного курсу України на набуття повноправного членства держави в ЄС і НАТО;
      • до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО;
      • скасовується пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" Конституції, який дозволяв на правах оренди тимчасово використовувати військові бази на території України іноземним військовим формуванням.

      Північноатлантичний Альянс визнав прагнення України до членства у НАТО і закликав українську владу продовжити втілення важливих реформ.

      Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу, і солідарність НАТО з Україною є непорушною. Ми вітаємо здобутий прогрес у втіленні реформ і заохочуємо Україну продовжувати реформи. Це має вирішальне значення для процвітання та миру в Україні і для стабільності на всьому євроатлантичному просторі,
      – зазначили у представництві НАТО.

      Окрім представників НАТО, це рішення привітали закордонні дипломати та відомства.

      "Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть прагнення України вступити в НАТО і сподіваються одного дня вітати Україну в Альянсі", – наголосили у посольстві США в Україні.

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      Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав "чудовою новиною" закріплення змін у Конституції про стратегічний курс на ЄС і НАТО.

      Це рішення втілює майбутнє спрямування України, за яке стояли люди на Майдані. Ми несхитно допомагаємо Україні незворотно йти євроатлантичним шляхом,
      – наголосив дипломат.

      Скільки українців підтримують курс України на вступ до ЄС і НАТО:

      • 50% українців підтримує вступ України до Євросоюзу і лише 9% хотіли б інтегруватися у Митний союз.
      • 46% українців проголосували б за вступ до НАТО, 32% – проти, якби в Україні проводили такий референдум.

      Такими є результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року. Всього було опитано 6000 жителів України віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

      Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Законодавство НАТО Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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