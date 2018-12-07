Курс України в ЄС та НАТО: коли Рада проголосує за остаточні зміни до Конституції

Остаточне голосування у Верховній Раді за проект закону про внесення змін до Конституції України щодо закріплення курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію пройде або в кінці лютого, або на початку березня.

Відповідне припущення зробила представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко в ефірі "5 каналу"

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Голосування це буде, швидше за все, в кінці лютого – на початку березня,

– сказала Луценко.

Зазначимо, що 22 листопада Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство у Європейському Союзі та НАТО. За відповідне рішення тоді проголосувало 311 народних обранців.

Згідно із прийнятими змінами, президент стане гарантом реалізації стратегічного курсу держави на членство в ЄС і НАТО. Своєю чергою, Кабмін повинен буде забезпечувати реалізацію стратегічного курсу на членство України в цих організаціях.

Нагадаємо, 3 вересня Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору" (№9037).



У НАТО, коментуючи цей законопроект наголосили, що підтримують право України самостійно обирати свій євроатлантичний шлях без зовнішнього втручання.