19:36
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки

Курс української криптовалюти Karbo виріс на 63% за три дні

123 Читать новость на русском
Karbo
Karbo / business.ua

За останні 3 дні курс української криптовалюти Karbo виріс на 63% – з 0,32 доларів до 0,52 доларів.

Основною причиною такого зростання стало успішне завершення переговорів між представниками Karbo і менеджментом однієї з найбільших східно-європейських криптовалютных бірж – Куни про лістинг монети.

Так, сьогодні, в 12:00 на Куні пройшла перша угода KRB/UAN. Криптотрейдеры очікують, що додавання на Куну і подальший приплив масового інвестора дозволять підвищити ліквідність монети і залучити до неї, як інструмент для переказів з підвищеною анонімністю, представників великого бізнесу.


Джерело: Coinmarketcap

Karbo – українська криптовалюта, яку поряд з Ethereum і Monero відносять до сімейства криптовалют "Bitcoin 2.0", що втілюють у собі не тільки інструмент переказу, але і додаткові унікальні функції. Технологічні особливості протоколу Karbo – CryptoNote, на відміну від левової більшості інших криптовалют, дозволяють проводити повністю анонімні і не відслідковують транзакції. Вартість перекладу при цьому фіксована і складає всього 0,1 KRB (еквівалент 0,05 долара), що в рази нижче, ніж у основних конкурентів Karbo – Monero і Dash.

Приплив капіталу і курсове зростання Karbo почалися ще 24 червня, за два дні до відкриття торгів на Куні, – після заяви її менеджменту про те, що вони готові відкрити торги по валютній парі KRB/UAN і тільки завершують тестувати введення/виведення коштів.

Після сьогоднішнього початку торгів 12:00 курс Karbo за кілька годин зріс з 0,4 доларів до 0,52 доларів або на 30% і продовжує знаходиться на висхідній кривій.

Трейдери пов'язують зростання Karbo з очікуваним учасниками ринку масовим припливом роздрібного інвестора в монету. Базуються дані очікування на те, що Куна пропонує один з найбільш простих і доступних інструментів купівлі та виводу гривневого еквівалента монети через банківські рахунки. Середній срок реєстрації на біржі та поповненні рахунку становить до 3 хвилин.

Таким чином, завдяки додаванню на Куну, частина масового роздрібного інвестора, яка виявляла інтерес до криптовалюти, але була непокрита необхідною для інвестування інфраструктурою – тепер зможе інвестувати в українську монету.

У свою чергу, масовий приплив роздрібного інвестора, який як показує сьогоднішня історія торгів на Куні, – вже почався, повинен підвищити рівень середньодобового обсягу торгів і ліквідності монети. Як пояснюють учасники ринку, – це дозволить залучити в Karbo додатково і представників великого бізнесу, у тому числі з інших країн Східної Європи, які тепер зможуть проводити більше анонімних трансакцій без ризику вплинути на курс.

Теги: Криптовалюта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
сьогодні, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 961
Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сьогодні, 18:00 Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 314
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сьогодні, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 246
Чому корупційна система дала збій
сьогодні, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 575
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сьогодні, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 840
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук