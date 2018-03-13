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Курс валют на 13 березня: долар і євро продовжують падати

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Курс валют НБУ на 13 березня: як долар, так і євро впали
Курс валют НБУ на 13 березня: як долар, так і євро впали / money.bg

На вівторок, 13 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 13 березня ціна американського долара становитиме 25,93 гривні.

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Зауважимо, що це на 16 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також упав у ціні, проте вже суттєвіше.

Так, європейська валюта стала дешевшою аж на 51 копійку, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 12 березня, і тепер вона коштуватиме 31,89 гривні.

Теги: Новини України НБУ Гроші Гривня Долар-Гривня Долар Курси валют євро Валюта
Джерело: 24 Канал
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