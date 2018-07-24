20:00
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют

942 Читать новость на русском
Курс валют в Україні 2018: панікувати не варто
Курс валют в Україні 2018: панікувати не варто / 24 канал

Національний банк України ще у 2015 році відмовився від політики фіксованого курсу гривні щодо до "міцних" валют. Але українці за звичкою продовжують відслідковувати курс долара, відповідно, лякаються і починають панікувати, якщо цей самий курс "стрибає". Хоча для гнучкого валютного курсу така ситуація нормальна.

Гнучкий курс валют – такий, що визначається ринковими факторами, які діють на валютному ринку. І саме за таким принципом формується валютний курс в Україні. Його не придумує НБУ – регулятор просто вивчає ситуацію на валютному ринку (попит і пропозицію валюти) і подає середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України.

Читайте також: Курс валют на 24 липня: євро значно подорожчав

Чому відмовилися від фіксованого курсу

Утримувати курс можливо за рахунок чогось. Якщо економіка активно розвивається, ВВП зростає, то і валюта в державі буде стабільна. Але якщо в країні криза, виробництво стоїть, то тримати курс можливо тільки за рахунок резервів. "Тримання" курсу в Україні було політичним рішенням. А заплатили за нього золотовалютними резервами, зменшивши їх за 10 років із 35 до 5 мільярдів доларів. У 2015 році в Україні просто не було запасів, щоб продовжувати тримати курс далі. Тому від фіксованого курсу і відмовились.

Натомість НБУ перейшов до політики інфляційного таргетування, тобто мета регулятора – утримувати інфляцію. Це значить – замість того, щоб дивитись на курс долара, потрібно дивитися на рівень інфляції.

Чому інфляція – "головна"

Керівник проектів і програм Департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі пояснив, чому українцям варто зважати на інфляцію, а не на валютний курс.

Це важливо, бо наш добробут пов'язаний з усіма цінами, а не тільки з цінами на бензин, айфон та відпочинок в Туреччині. Не все наше споживання прив'язане до курсу долара. Курс валют впливає на ціни, але немає прямого зв'язку. Якщо валюта девальвувала на 10%, це не значить, що усі ціни зросли на 10%. Імпортна продукція зростає у ціні, але ж є і внутрішня продукція, яку ми споживаємо. Тому інфляція не буде 10%. І саме на це економічні агенти мають орієнтуватися,
– уточнив Бахтарі.

Читайте також: Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри

Натомість треба відвикати від того, що курс буде стабільним, а звикати – що він завжди "стрибатиме". Вже три роки спостерігаємо – на початку року курс "злітає", потім за півроку "спускається", потім знову зростає. Цей цикл прив'язаний до аграрного циклу, бо це наші найбільші експортери. І цей цикл повторюється. Якщо на 20-30-40-50 копійок міняється курс – це не страшно, відзначив Бахтарі. Нас третій рік лякають, що "буде долар по 30-40". Але поки що цього не було. Зараз курс 26,47, а на початку року був 28.

Довіра до гривні не на висоті

Інша проблема, яку прагне подолати НБУ – проблема довіри до національної валюти. Для цього активно проводять політику дедоларизації – зменшення іноземної валюти в економіці України.

Бахтарі нагадав – ми пережили кризи 1998 року, 2008-го, 2014-2015. Люди звикли, що надійніше зберігати гроші в іноземній валюті. Бо національною валютою спекулювали, "жонглювали" для своїх потреб, тримаючи фіксований курс. Досі є прибічники такого валютного регулювання. Мета дедоларизації – збільшити довіру до національної валюти. Тому що її НБУ може регулювати з точки зору інфляції. Коли більшість українців зберігає заощадження у валюті – Нацбанк не має змоги контролювати інфляційні процеси.

Яку інфляцію прогнозують

На кінець 2018 року прогноз інфляції – на рівні 8,9%. Прогноз базової інфляції НБУ переглянув у бік зниження до 7,1%. У щоквартальному "Інфляційному звіті" за липень 2018 року також уточнюють, що на рівень інфляції в другій половині 2018 та у 2019 році буде тиснути низка факторів. Так, наприкінці 2018 року очікується більш суттєве, ніж передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів через наближення цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету.

Фундаментальний характер матимуть такі проінфляційні чинники: вищий, ніж досі очікувалося, рівень внутрішнього попиту, у тому числі через зростання заробітних плат і переказів від трудових мігрантів; зниження інтересу інвесторів до українських суверенних зобов’язань унаслідок глобальної тенденції виходу інвесторів з активів країн, що розвиваються, та відтермінування отримання фінансування за програмою співпраці з МВФ.

Прогноз інфляції залишається без змін і на наступні роки – споживча інфляція становитиме 5,8% на кінець 2019 року, а у 2020 році уповільниться до 5,0% і, таким чином, досягне центрального значення цільового діапазону (5,0% ± 1 в.п.).

Читайте також: Чому падає гривня та на який курс очікувати

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України Публікації НБУ Статті Курси валют Валюта Долар-Гривня Гривня євро Долар Інфляція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
сьогодні, 19:01 Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
Яніна Ткачук 942
Який фітнес-браслет кращий: Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5
сьогодні, 18:04 Який фітнес-браслет кращий: Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5
225
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 18:03 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
1122
Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна та санкції проти Росії
сьогодні, 17:06 Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна та санкції проти Росії
Блог Медіа 811
Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
сьогодні, 16:05 Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
Олександр Бевза 963
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Штаби політсил, які попередньо проходять до Ради. Виборча ніч (Фото)
 29 жовтня 2012 , 22:00
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук