Курс валют на 11 травня: долар дешевшає, євро додає у ціні

На суботу, 11 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість американської валюти дещо впала у ціні, натомість європейської трохи зросла.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 11 травня ціна американського долара становитиме 26,21 гривні.

Читайте також: Прогноз курсу долара на тиждень

Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" втратив у ціні 4 копійки.

Щодо євро, то його вартість навпаки зросла, але також несуттєво – плюс 3 копійки, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.

Відтак, у суботу європейська валюта коштуватиме 29,43 гривні.